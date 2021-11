Kort zorgnieuws: VIPP 5-monitor; GGH subsidieoproep; DNA Award, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de meest recente versie van de VIPP 5-monitor, een subsidieoproep voor Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg en de topopleiding Medische informatiekunde. Verder ook nog kort zorgnieuws over Thuisarts.nl en de samenwerking tussen ‘s Heeren Loo en PinkRoccade Care.

VIPP-5 monitor derde kwartaal

Uit de meest recente versie van de VIPP 5-monitor blijkt dat het aantal deelnemers dat een keuze maakt voor een DVZA-leverancier blijft groeien. Inmiddels betreft het 80 procent van de ziekenhuizen, 75 procent van de umc’s en 66 procent van de zelfstandige klinieken.

Uit de monitor blijkt tevens dat instellingen zich voornamelijk focussen op het behalen van module 1. De deadline voor module 2 en 3 is bepaald op 30 juni 2023. Volgens module 2 kan de instelling digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel, en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden naar de instelling. Module 3 houdt in dat de instelling digitaal de BgZ en relevante correspondentie kan uitwisselen met een andere instelling.

Subsidie voorbereidende studies GGH

Op 23 november is de subsidieoproep voor de voorbereidende studies binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) thuis geopend. Projecten die hiervoor in aanmerking komen uren tot 1 maart 2022, 14.00 uur, ingediend worden.

De subsidie uit deze oproep is bedoeld om een literatuur-, pilot- of haalbaarheidsstudie te doen in aanloop naar een doelmatigheidsonderzoek voor hulpmiddelenzorg thuis. In principe moet de voorbereidende studie resulteren in het indienen van een projectidee binnen één van de open rondes van het programma GGH thuis, tenzij de studie aantoont dat dit onderzoek niet uitvoerbaar of relevant is.

Topopleiding Medische informatiekunde

Onlangs heeft de universitaire opleiding Medische informatiekunde (AmsterdamUMC-UvA), met een score van 89 punten, het predicaat ‘Topopleiding’ in de Keuzegids Universiteiten 2022 ontvangen. De Keuzegids kent het predicaat toe aan opleidingen die in de beoordeling een totaalscore van 75 punten (van de 100) of meer halen. De beoordeling wordt jaarlijks gebaseerd op de resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), arbeidsmarktcijfers van het Researchcentrum voor Onderzoek en Arbeidsmarkt (ROA) en studiesuccescijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De opleiding Medische Informatiekunde (toen nog doctoraal programma) begon 25 jaar geleden als één van de eerste als interdisciplinair onderwijsprogramma. De integratie van geneeskunde en informatiekunde voor het oplossen van zorg(informatie)vraagstukken stond destijds in de kinderschoenen en heeft sindsdien enorm aan relevantie gewonnen en grote vernieuwingen doorgemaakt. Innovatie zit dan ook in het DNA van de opleiding. De focus van de opleiding ligt op de integratie van disciplines als informatiekunde, informatica, Artificial Intelligence, Datascience, geneeskunde, organisatie van de zorg en human factors.

DNA Award voor Thuisarts.nl

Thuisarts.nl heeft op 18 november de DNA Award 2021 gewonnen. Het online huisarts platform was een van de drie genomineerden en kreeg de helft van alle stemmen. De jury stelde dat Thuisarts.nl een prachtig voorbeeld is van een vereniging die inspeelt op belangrijke ontwikkelingen rondom leden.

Daarnaast benoemde de jury de meerwaarde van Thuisarts.nl. Juist omdat het zich richt op de gebruiker en het een groot maatschappelijk effect heeft: “Het grote bereik laat zien dat het NHG met Thuisarts.nl grote impact heeft”, aldus de jury.

‘s Heeren Loo en PinkRoccade Care

Gehandicaptenzorgorganisatie ’s Heeren Loo heeft ervoor gekozen om mijnCaress, het Elektronisch Cliëntendossier (ECD), te blijven gebruiken. Daarvoor heeft ‘Heeren Loo de samenwerking met PinkRoccade Care voor een periode van drie jaar verlengd.

“Het ECD mijn Caress biedt onze cliënten steeds meer mogelijkheden om regie over hun leven te voeren en stelt zorgverleners in staat om hun werk zo goed mogelijk vorm te geven. Met deze overeenkomst willen we in de komende jaren samen flinke stappen zetten om dingen simpeler, slanker en sneller te maken en daarmee bij te dragen aan de drie beloften van ‘s Heeren Loo: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie”, aldus Ernst Klunder, bestuurder bij ’s Heeren Loo.

