Kort zorgnieuws; VIPP 5 samenwerking; online bijscholing; veilige chatapp en meer

Deze week in het kort zorgnieuws overzicht de samenwerkende brancheverenigingen binnen het VIPP 5 programma, de digitale bijeenkomsten van de Depressie Vereniging, online bijscholing voor diabetes zorgverleners, de uitreiking van een DIZRA award en een veilige chat-app.

Zorgbrede samenwerking binnen VIPP 5

De NFU, NVZ en ZKN willen allemaal een nieuwe stap zetten in de uitwisseling van medische gegevens. Daarom gaan deze brancheverenigingen nu binnen het VIPP 5 programma samenwerken. Doel van deze zorgbrede samenwerking is het ondersteunen van medisch-specialistische zorginstellingen bij de implementatie van de doelstellingen.

Om die ondersteuning te kunnen bieden zal zowel op inhoudelijk als programmamanager niveau samen opgetrokken worden. Onder andere door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten waar naast het uitwisselen van kennis ook aandacht is voor het stimuleren van de verbinding tussen de klinieken, ziekenhuizen en umc’s.

Depressie Vereniging gaat digitaal

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de fysieke bijeenkomsten van supportgroepen van de Depressie Vereniging. Uiteraard volgen zij ook de contactbeperkende richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Dat wil echter niet zeggen dat er helemaal geen bijeenkomsten meer zijn. Zoals veel andere zorginstellingen en bedrijven gaat ook de Depressie Vereniging online, digitaal, verder. Veel groepen organiseren nu digitale bijeenkomsten, bijvoorbeeld via Zoom of Skype. Aanmelden kan via de procedure op het aanmeldingsformulier.

Online bijscholing voor diabeteszorg

Er is een nieuwe online NDF bijscholing Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie beschikbaar via ndf-toolkit.nl. Hierin wordt ingegaan op het realiseren van betere uitkomsten door meer persoonsgerichte zorg. De bijscholing duurt een uur en biedt zorgverleners concrete handvatten voor een persoonsgericht diabetesconsult.

Zorgverleners kampen regelmatig met een paradox. De bijscholing helpt hierbij. “Wil je de uitkomsten verbeteren, dan moet je je níet op die uitkomsten richten”, aldus klinisch psycholoog Sasja Huisman uit. Zij is ook de presentator van de online bijscholing.

V&VN ontvangt eerste DIZRA award

V&VN heeft deze week tijdens een online vergadering van het Informatieberaad Zorg de DIZRA award 2020 ontvangen. De award, voor Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur, is bedoeld om het gebruik van DIZRA te stimuleren.

De Award werd in ontvangst genomen door Renate Kieft, programmamanager eOverdracht. Zij kreeg hem uit ‘handen’ van Erik Gerritsen, voorzitter van het Informatieberaad. Met 105.000 leden is V&VN de grootste beroepsvereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in Nederland.

Veilige chat-app van Regas

ECD-leverancier heeft een veilige chatapplicatie, myneva.safechat genaamd, voor hulpverleners geïntroduceerd. Gebruikers kunnen hiermee op een veilige manier chatten en documenten uitwisselen met collega’s.

Berichten worden beveiligd met end-to-end-encryptie en kunnen ‘onderweg’ dus niet uitgelezen worden door derden. De opslag van de berichten gebeurt alleen op de apparaten van de gebruikers en niet op tussenliggende servers. De app is volledig GDPR-proof en de communicatie wordt gefaciliteerd binnen een zogenoemde afsloten virtuele omgeving.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.