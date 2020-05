Kort zorgnieuws: Virtuele fietstochten; BeBright en NeLL ; NCI-lijst; Mama app, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws onder andere training voor ouderen met behulp van virtuele fietstochten, een e-health samenwerking tussen NeLL en BeBright. Maar ook de How about mom app voor aanstaande en kersverse moeders, en een inspiratielijst voor technologie in de langdurige zorg ten tijde van corona.

Virtuele fietstochten

De Geriatrische Trauma Unit van het Franciscus Gasthuis beschikt sinds kort over een fietslabyrint. Daar kunnen patiënten een virtuele fietstocht door Nederland maken en daarvoor hoeven ze hun (rol)stoel niet te verlaten. Het fiets-fitness apparaat kan zo aangeschoven worden. Deze therapie werkt bevorderend voor het herstel.

Patiënten kunnen kiezen uit fietsroutes door gebieden en steden binnen en buiten Nederland. Met het apparaat kunnen zowel de benen als armen getraind worden. Beweging is belangrijk voor de kwetsbare groep ouderen. De meeste patiënten op de Geriatrische afdeling van het Franciscus Gasthuis zijn ouder dan 70 jaar.

Samenwerking BeBright en NeLL

De digitalisering en ontwikkeling van zorgtechnologie maakt een exponentiële groei door. BeBright en NeLL hebben besloten samen te werken om een selectie van bewezen effectieve technologieën ten behoeve van implementatie en opschaling van evidence based e-health te kunnen bieden.

De samenwerking wordt ook vormgegeven in de jaarlijkse uitgave van het (e-)boek Zorg Enablers. Later dit jaar verschijnt dit voor de vierde keer. Daarin zijn diverse case studies, ontwikkelingen en trends op het gebied van e-health te vinden.

App voor nieuwe moeders

Een Nederlandse startup, initiatief de zussen Anna en Frederieke Jacobs, heeft onlangs een platform en app gelanceerd voor (aanstaande) moeders; ‘How about mom’. Hier kunnen zwangere vrouwen en vrouwen in hun eerste jaar als moeder tips, hulp en andere handige informatie krijgen.

Juist nu, met de onzekerheden van de coronacrisis, hebben veel zwangere vrouwen en kersverse moeders veel vragen of maken zich zorgen. Over bevallen in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Of hoe met kraamvisite om te gaan. In de eerste dagen na de lancering van de How about mom app is deze al meer dan 1500 keer gedownload.

Nieuwe uitgave NCI-lijst

Deze maand is een nieuwe uitgave verschenen van de NCI-lijst (Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen. Daarin zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Nieuw op de NCI-lijst is feochromocytoom: een zeldzame tumor in het bijniermerg. Kijk hier voor een overzicht van alle wijzigingen.

De NCI-lijst komt tot stand in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.

Tech in langdurige zorg tijdens corona

Binnen de langdurige zorg volgen de ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus elkaar in snel tempo op. Daarom heeft Vilans een overzicht gemaakt van acht thema’s, of behoeften, voor inspirerende technologische toepassingen.

Communiceren

Zelfstandigheid

Zinvolle dagindeling

Informatievoorziening

Kwaliteit van zorg

Hygiëne en besmetting

Zorg voor waardig sterven

Organisatie van zorgOndersteunende technologie

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week.