Kort zorgnieuws: VR sponsorloop; E-Mental Health; Nieuwe keuzehulpen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een Sponsorloop in Friesland met als doel geld op te halen voor VR-Brillen en het online event van ARQ Centrum’45 over het gebruik van e-mental health in de dagelijkse praktijk.

Verder is er ook nog kort zorgnieuws over nieuwe keuzehulpen bij het St. Anna Ziekenhuis, de aansluiting van Rijndam revalidatie bij het MPZ en de samenwerking van Z-Cert met het Partnership for Cyber Security Innovation .

Sponsorloop voor VR-brillen

Op 22 mei organiseert het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) de eerste ONF Zorg voor kanker Sponsorloop. Met het geld dat tijdens deze sponsorloop opgehaald wordt, gaat het ONF VR-brillen aanschaffen. Daarmee kunnen patiënten tijdens hun behandeling of verblijf in het ziekenhuis in een fijne virtuele wereld stappen en zo hun pijn of zorgen even vergeten.

Bij het ONF zijn de vier Friese ziekenhuizen, Pathologie Friesland en Radiotherapeutisch Instituut Friesland aangesloten. Vanuit elke organisatie lopen of fietsen er één of meer medewerkers de sponsorloop. Informatie over de loop en doneren vind je op de website van het ONF.

E-Mental Health experience

ARQ Centrum’45 organiseert op 12 mei a.s. een internationale online experience: E-Mental Health – From Prevention to Recovery. Daarin tonen en bespreken experts, behandelaren en patiënten voorbeelden en best practices van het gebruik van e-mental health in de dagelijkse praktijk.

Tijdens het event kunt u onder andere luisteren naar de inzichten van:

Hoogleraar Kunstmatige Intelligentie Mark Hoogendoorn van de VU Amsterdam

Universitair hoofddocent Dr. Kirstin Greaves-Lord van de Rijks Universiteit Groningen

Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel, vicevoorzitter van de Europese Hersenraad

Hoogleraar dr. Heleen Riper, eMental-Health/ Klinische Psychologie VU & UMC Amsterdam (VUmc), Afdeling Psychiatrie

Nieuwe keuzehulpen St Anna

Samen beslissen – door patiënt én zorgverlener – over een behandeling is een belangrijke doelstelling van het St. Anna Ziekenhuis. Daarvoor zijn al bijna 25 keuzehulpen ontwikkeld, die ook online beschikbaar zijn. Binnenkort wordt het aantal keuzehulpen verder uitgebreid.

Voor de afdeling Kindergeneeskunde worden de keuzehulpen voor ‘Refluxziekte bij baby’s’ en ‘Chronische pijn bij jongeren’ gelanceerd. De afdeling Dermatologie gaat binnenkort de keuzehulp ‘Psoriasis’ aanbieden.

Rijndam in Milieu Platform Zorg

Rijndam revalidatie is sinds kort officieel aangesloten bij Milieu Platform Zorg (MPZ). Dit platform richt zich op het praktisch helpen om de zorg te verduurzamen. MPZ is vooral bekend vanwege de Milieuthermometer Zorg, het keurmerk voor duurzame bedrijfsvoering.

Rijndam zal in eerste instantie de focus leggen op de thema’s energieverbruik en vervoer. Het Rijndam Green Team krijgt in de bovenstaande processen ook een belangrijke rol. Zij zorgen onder andere voor het leggen van de link tussen de werkvloer en de bedrijfsvoering.

Z-Cert aangesloten bij PCSI

Z-CERT heeft zich als liaison partner aangesloten bij het Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI). Met deze stap breidt Z-CERT haar netwerk uit met waardevolle kennis en ervaring van cybersecurity professionals van andere PCSI-partners.

Dit kan resulteren in nieuwe of verbeterde cybersecurity-diensten zodat de Nederlandse zorgsector beter weerbaar wordt gemaakt tegen de huidige cyberdreigingen en kwetsbaarheden. PCSI is op 1 juli 2020 gestart op initiatief van TNO en wordt ondersteund door ABN-AMRO, Achmea, ING, en de Volksbank.

