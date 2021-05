Kort zorgnieuws: We Care themasite; Zivver bij Pluryn; Bestuurswijzigingen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe themasite voor het onderzoeksprogramma We Care van ETZ, het digitaal aanmelden voor afspraken in het OLVG en beveiligd mailen bij Pluryn.

Verder in het kort zorgnieuws nog aandacht voor diverse wijzigingen op bestuursniveau bij het VieCuri, Gelderse Vallei en Medisch Centrum Leeuwarden.

ETZ lanceert themasite voor We Care

Het Elizabeth TweeSteden ziekenhuis heeft een nieuwe themasite voor het onderzoeksprogramma We Care gelanceerd. Op deze site wordt de komende jaren regelmatige informatie over de voortgang van We Care gedeeld. Met We Care willen de initiatiefnemers, het ETZ en Tilburg University wetenschappelijk onderzoek verbreden en verdiepen.

Binnen samenwerkingsverband We Care stellen beide organisaties subsidie beschikbaar aan onderzoekers om een project op te starten. Het doel is dat de resultaten en conclusies uit de diverse projecten toegepast worden in de praktijk waardoor de patiëntenzorg verbetert.

Digitaal aanmelden via MijnOLVG

Patiënten van het OLVG die gebruik maken van het patiëntenportaal, MijnOLVG, en een afspraak in het ziekenhuis hebben, kunnen nu via dat portaal aangeven dat zij in het OLVG aangekomen zijn. Vervolgens krijgen zij informatie over waar zij zich moeten melden. De nieuwe functionaliteit ‘Aankomst voor afspraak’ kan gebruikt worden via de app MyChart of de website van MijnOLVG.

Patiënten van wie de basisgegevens gecontroleerd moeten worden, zullen eerst verwezen worden naar het Patiënten Servicepunt. Is dit niet nodig, dan worden zij direct verwezen naar de afdeling waar de afspraak gepland staat.

Beveiligd mailen bij Pluryn

Vanaf medio mei heeft zorginstelling Pluryn Zivver in gebruik genomen. Met deze tool is bedoeld om veilig te e-mailen en bestanden uit te wisselen. Met Zilver wordt vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld naar ontvanger gestuurd.

Beveiligde berichten, met vertrouwelijke informatie, worden net als altijd per e-mail naar de ontvanger gestuurd. De e-mail bevat een link naar een beveiligde omgeving. Om het bericht te lezen is een SMS-code of een toegangscode nodig. Deze wordt telefonisch, persoonlijk of via een brief doorgegeven. Zo wordt gegarandeerd dat alleen de ontvanger de betreffende informatie kan lezen.

Wijzigingen in RvT VieCuri

De komende weken zullen enkele stoelen in de Raad van Toezicht van het VieCuri Medisch Centrum door nieuwe functionarissen worden bezet. Op 1 juni draagt Bernard Dijkhuizen na zes jaar de voorzittershamer over aan prof. dr. Maas Jan Heineman. Sien Smeets, advocaat en partner van Het Wetshuys, advocaten en mediators, neemt in de nieuw samengestelde RvT de portefeuille juridische zaken voor haar rekening.

Joep Verbugt, in het dagelijkse leven voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg regio Eindhoven en De Kempen, treedt eveneens als nieuw lid toe. Verder wordt de RvT versterkt door de komst van Danny Zonneveld, partner van interim- en detacheringsbureau We4people (ICT en financiën). De drie nieuwe leden vormen samen met voorzitter Heineman en Marjolein de Jong de nieuwe RvT van het ziekenhuis.

Nieuwe voorzitter RvB Gelderse Vallei

Per 1 september 2021 wordt Marjolein de Jong de nieuwe voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zij neemt dan het stokje over van de huidige bestuursvoorzitter Mirjam van ’t Veld. Marjolein de Jong gaat het collegiaal bestuur vormen samen met Arjen Hakbijl, die vanaf 1 februari 2018 lid is van de raad van bestuur van ons ziekenhuis.

De Jong is momenteel nog voorzitter raad van bestuur van de VVT-organisatie Groenhuysen in Roosendaal. “Met mijn achtergrond als huisarts en bestuurder in de ouderenzorg ken ik de waarde van een goede gezondheid voor iedereen. Ik kijk er dan ook naar uit om mij bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in te zetten voor alle aspecten van positieve gezondheid, voor patiënten en mét medewerkers en ketenpartners”, aldus de nieuwe voorzitter.

Erica Bakkum verlaat RvB van het MCL

Op 1 juli zal Erica Bakkum, na drie jaar, opstappen als lid van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden In die periode was ze onder meer direct betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe organisatiestructuur, het financieel gezond worden van het MCL, het ondersteunen en stimuleren van jong MCL en het werken aan een positief klimaat voor opleiding, onderzoek en innovatie dat het MCL tot een echt topklinisch ziekenhuis maakt.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.