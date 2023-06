Kort zorgnieuws: Zuydergame; Uitslagen in MijnAVL; Bestuurswisselingen, en meer

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op zorginnovatie en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.