Kort zornieuws: E-learning rookvrije zorg, MijnAnna, MijnJBZ, Geboortezorg PGO, en meer

In het kort zornieuws deze week aandacht voor een nieuwe e-learning over rookvrije zorg, de NWA-call voor het stimuleren van proefdiervrije modellen en de ontwikkeling van een leermodel voor het gebruik van PGO’s in de geboortezorg.

Verder ook nog aandacht voor twee patiëntenportalen die vanaf nu ook als app te gebruiken zijn: die van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het St. Anna ziekenhuis.

E-learning rookvrije ggz

De GGZ ecademy heeft een e-learning ontwikkeld over rookvrije zorg in de ggz. De e-learning is gratis beschikbaar en wordt zowel binnen als buiten de ggz hoog gewaardeerd. Via de e-learning worden medewerkers gemotiveerd om hun steentje bij te dragen aan het rookvrij maken en houden van hun organisatie.

Na het volgen van de e-learning zijn zorgmedewerkers bijgespijkerd over het ontstaan van tabaksgebruik en wat een rookvrije zorgorganisatie inhoudt. Daarnaast voorziet deze e-learningook in kennis over tabak en tabaksverslaving en de behandeling ervan.

NWA-call over proefdiervrije modellen

Het stimuleren van de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen staat centraal in de nieuwe call die de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft gepubliceerd. Hiervoor is nu zo’n 2,9 euro subsidie beschikbaar. ZonMW voert de call for proposals hiervoor samen met de NWO uit. De subsidie is bedoeld voor onderzoek door brede consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners.

Door partijen uit te nodigen om deel te nemen in consortia, wordt het inzetten van bestaande proefdiervrije modellen voor een betrouwbare voorspelling van effecten op de gezondheid van de mens gestimuleerd.

Leermiddel voor PGO in geboortezorg

VIPP Babyconnect werkt samen met de PGO Alliantie aan de ontwikkeling van een leermiddel voor zorgverleners op het gebied van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Daarbij is gekozen voor de ontwikkeling van e-learning met als centrale vraag: “Wat moet jij als PGO gebruiker/zorgverlener minimaal weten om met een PGO aan de slag te kunnen?”

Op 12 juli is in een online brainstormsessie aan de hand van de tool ‘Mentimeter’ onderwerpen en boodschappen verzameld die we willen overbrengen in een e-learning aan geboortezorgprofessionals. De sessie bestond uit een diverse groep deelnemers van geboortezorgverleners, projectleiders uit verschillende regio’s en cliënten. Zij hebben ook de prioritering van deze onderwerpen aangegeven.

MijnAnna nu ook als app

Het patiëntenportaal van het St. Anna Ziekenhuis, mijnAnna, is nu ook beschikbaar als app. Dat betekent dat mijnAnna niet alleen via de eigen website te benaderen is, maar ook via een handige app op telefoon of tablet. De mijnAnna app is te downloaden via de Google Play Store en Apple App Store.

Na het downloaden van de app, moeten patiënten eenmalig een koppeling te maken met hun dossier op mijnanna.nl. Daarna is de app met een pincode te ontgrendelen en te gebruiken. Met de komst van de app is ook een nieuwe functie toegevoegd: de routeplanner. Daarmee kunnen patiënten binnen het ziekenhuis elke gewenste route volgen vanaf hun smartphone.

MijnJBZ vernieuwd

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft haar patiëntenportaal, MijnJBZ, vernieuwd. Het portaal is nu ook te gebruiken als app op telefoon of tablet. Daarnaast worden alle afspraken en aanvullende informatie over het zorgtraject voortaan op een overzichtelijke tijdlijn weergegeven. Functioneel is verder niets veranderd. Alles wat voor de wijziging in MijnJBZ stond, staat er nu ook nog.

