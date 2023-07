KPN Health, Founda Health willen gebruik e-health vereenvoudigen

De aangekondigde samenwerking op e-health gebied moet volgens beide partijen bijdragen aan een efficiënter werkproces voor zorgverleners, een betere patiëntervaring en lagere zorgkosten. KPN Health en Founda Health delen volgens Simon Hoogvliet – verantwoordelijk voor strategie en innovatie bij KPN Health – namelijk de ambitie om een veilige, en open data-infrastructuur te bieden aan de hele Nederlandse zorgsector: van huisartsen tot GGZ-instellingen en van verpleeghuizen tot ziekenhuizen.

“In hoog tempo ontstaan nieuwe digitale toepassingen die bijvoorbeeld zorg op afstand mogelijk maken. Het integreren van die apps en het ontsluiten van de informatie naar zorgverleners, is vaak een uitdaging. De integratie van het Founda Health platform in de KPN Health Exchange maakt het mogelijk om deze patiëntgegevens eenvoudig en veilig te ontsluiten.”

E-health in volle breedte beschikbaar

Andries Hamster, Chief Product Officer van Founda Health, stelt in KPN een robuuste partner te hebben gevonden die de Founda-technologie in de volle breedte beschikbaar maakt voor Nederlandse zorginstellingen. “Samen met KPN kunnen zorginstellingen in Nederland profiteren van onze technologie om het gebruik van digitale applicaties eenvoudig en schaalbaar te maken. Voor alle e-health en andere digitale applicaties betekent dit dat ze via één koppeling op het platform verbonden kunnen worden met zorginstellingen.” Hamster verwacht dat dit een versnelling betekent voor de digitale transformatie van de Nederlandse zorg.

Afgelopen mei maakte KPN Health ook al een samenwerking bekend, in dit geval PhoQus Health. Volgens de twee partijen moet de integratie van de KPN Health Exchange met het Prysma-platform van PhoQus Health de data-infrastructuur van zorgaanbieders verrijken met een applicatie die multidisciplinair samenwerken in de zorg ondersteunt. Dit moet de groeiende behoefte ondersteunen van zorgorganisaties om gezamenlijk integraal zorg te bieden aan patiënten of cliënten.

Meer standaardisatie nodig

Eind januari stelde Vinood Mangroelal, directeur KPN Health, tijdens het ICT&health congres dat de uitwisseling van medische gegevens nog veel standaardisatie en eenduidigheid behoeft. Hier wordt weliswaar aan gewerkt volgens Mangroelal, met als voorlopig hoogtepunt een Nederlandse wet (Wegiz) en Europese verordening (EHDS) die standaard digitale uitwisseling gaan verplichten. Ook een platform zoals KPN Health Exchange kan hieraan bijdragen. Maar om ervoor te zorgen dat die standaarden ook door elke stakeholder gelijk worden toegepast, is een toezichthouder een must.

Geen toezicht op zorgaanbieders, benadrukte Mangroelal overigens, maar op de inzet van de onderliggende technologie voor dataoverdracht. “Laten we hierin leren als zorg van Nederlandse telecomsector, van het buitenland. In België kan het nu al, in Spanje en Scandinavië ook. Wij lopen er in Nederland echt op achter en dat frustreert mij. Want we kunnen in Nederland echt voorop lopen op dit gebied. Als dit goed ingeregeld wordt, ben ik ervan overtuigd dat de toekomst van de zorg vandaag kan beginnen.”

KPN Health Exchange

KPN Health Exchange is een platform dat zorginstellingen op basis van KPN’s vaste en mobiele netwerk ondersteunt met een data-infrastructuur om zorginformatie, veilig en gestandaardiseerd toegankelijk te maken voor patiënten en zorgprofessionals. Het is een open ecosysteem met diensten die worden ontwikkeld door KPN, partners en betrokken zorginstellingen. Met KPN Health Exchange behouden zorginstellingen zelf de volledige regie op hun data en medische dossiers en zijn deze beschikbaar voor patiënten.

Founda Health

Het Nederlandse Founda Health ontwikkelt een groeiende wereldwijde digitale infrastructuur voor medische gegevensuitwisseling. Deze infrastructuur is gebaseerd op bewezen technologie uit de financiële technologie (fintech) die gemakkelijk, snel en veilig digitale zorgapplicaties verbindt met bestaande, vaak verouderde ICT-systemen uit de zorg.