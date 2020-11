KPN test 5G in de zorg; healthcare first, technology second

Naarmate we meer gaan vertrouwen op digitale zorgtoepassingen op afstand, wordt de noodzaak groter dat die verbindingen het altijd doen. De 5G-standaarden bevatten elementen die de betrouwbaarheid waarborgen. Een voorbeeld is een dedicated verbinding voor een kritisch proces met een bepaalde bandbreedte – en dus kwaliteit – ongeacht de capaciteitsvraag van andere gebruikers op het netwerk.

“Het is zo ongelofelijk belangrijk om goede antwoorden te hebben op de vragen en behoeften vanuit de gezondheidszorg”, aldus Jacob Groote, executive vice-president 5G van KPN. Het grote voordeel van 5G zit hem niet in de snelheid en capaciteit van het netwerk. De technologie zorgt voor ultra lage latency (vertragingen in de datacommunicatie) en een hoge betrouwbaarheid waardoor de verbinding altijd beschikbaar is.

5G fieldlab voor de zorg

Het nieuwe fieldlab is niet alleen bedoeld voor het testen van toekomstige zorg-op-afstand toepassingen. KPN wil haar 5G technologie en -netwerk direct inzetten om corona teststraten in te richten die met behulp van 5G in staat zijn razendsnel en betrouwbaar, data te verzenden.

Begin dit jaar werd in Groningen al een 5G-test uitgevoerd waarbij ambulancepersoneel tijdens een in scene gezette reanimatie via een 5G verbinding werd bijgestaan door een cardioloog in het ziekenhuis. Die kon live meekijken, een diagnose stellen en adviezen geven voor de behandeling of het toedienen van medicatie. In het automative 5G fieldlab in Helmond werden al testen uitgevoerd waarbij een ambulance tijdens een spoedrit via 5G in contact staat met verkeerssystemen. Zo kan de ambulance veilig door het verkeer geloodst worden, via de snelste route.

In het fieldlab voor de zorg zullen deze toepassingen breder getest gaan worden. Daarnaast zullen ook nieuwe cases aan bod komen. “Dat doen we altijd samen met ons ecosysteem van partners. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk zelf doen. Maar vaak kent een system integrator zijn klanten vaak beter dan wij dat kennen, dus brengen we onze eigen expertise binnen in een fieldlab-samenwerking”, aldus Groote.

Daarbij is ook een rol weggelegd voor KPN Health, de ‘zorg vertical’ van de provider. Binnen KPN Health werden de afgelopen jaren al diverse innovatieve toepassingen voor de digitalisering van de zorg ontwikkeld en uitgerold. Oplossingen zoals de Digitale Werkplek voor de Zorg, Zorg Messenger, Zorgvrij Domotica, KPN Vitaal en de ZorgCloud.