Krachtenbundeling LUMC, UL en farmaceut Janssen

De krachtenbundeling betekent een intensivering van de al bestaande samenwerking tussen de drie partijen, vooral op het gebied van geneesmiddelontwikkeling. Zo doen de afdeling Parasitologie in het LUMC en het Centre for Human Drug Research samen mee aan het fase 2 onderzoek naar het kandidaat-vaccin van Janssen tegen het coronavirus. Het LUMC sluit vaker intensieve samenwerkingsovereenkomsten. Zo onderzoekt het academisch ziekenhuis sinds vorig jaar met health technologie-leverancier Philips (klinische) AI-toepassingen in de zorg.

Verbeteren zorg, bestrijden infectieziekten

De nu overeen gekomen samenwerking richt zich deels op het verbeteren van de gezondheidszorg en het bestrijden van wereldwijde infectieziekten. Door klinische processen in het LUMC en Janssen op elkaar af te stemmen, moeten klinische studies en geneesmiddeltesten sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Dat levert naar verwachting nieuwe inzichten op om ziekten te voorkomen, te behandelen of te genezen. Verder mogen de partners gebruikmaken van elkaars onderzoeksfaciliteiten.

Alle deelnemende instellingen bezitten grote databestanden. Het is volgens het LUMC een uitdaging om hier, met in achtneming van alle wet- en regelgeving, gezamenlijk goede wetenschappelijk analyses op te doen. Dit draagt echter wel bij aan een snellere ontwikkeling van medicijnen, e-health-toepassingen en nieuwe toekomstgerichte medicijnafgiftesystemen.

Unieke eigenschappen krachtenbundeling

Door de krachten te bundelen, kan straks bijna iedere stap bij het ontwikkelen, onderzoeken en testen van medicatie vanuit Leiden worden georganiseerd. Dit is volgens de betrokken partijen een unieke eigenschap van het Leidse ecosysteem. Een nieuw vaccin van Janssen kan bijvoorbeeld bij de Universiteit Leiden worden onderzocht en in het LUMC worden getest.

Voor de medewerkers van de drie instellingen biedt de samenwerking kansen op het gebied van talentmanagement en competentieontwikkeling. Voor onderwijsactiviteiten kunnen docenten, wetenschappers en experts bijvoorbeeld actief worden uitgewisseld. Verder denken de organisaties na over het gezamenlijk begeleiden van master- en postdocprojecten, de organisatie van stages en werkplekbezoeken, en het ontwikkelen van talentprofielen en functionaliteiten voor toekomstige functies.