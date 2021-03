Krachtenbundeling voor medtech- en AI-startups

Eerder deze week werd bekend dat de Nederlandse overheid nogmaals 24 miljoen euro uittrekt voor ondersteuning van startups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Drie samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en (durf)investeerders krijgen elk acht miljoen euro. Het gaat om de tweede tender van de zogenoemde Thematische Technology Transfer-regeling (TTT). De eerste TTT-regeling uit 2019 heeft al geleid tot investeringen, zoals in een startup die een biologisch medicijn tegen trombose ontwikkelt.

Krachtenbundeling medtech startups

De vier technische universiteiten (4TU) bundelen hun krachten met drie medisch academische centra en durfinvesteerder Innovation Industries om medisch technische (medtech) oplossingen sneller naar de markt te brengen. Het consortium beoogt de goede internationale positie van de Nederlandse medtech sector verder uit te bouwen.

De route naar de markt is voor medtech spin-offs vaak zeer complex en lastig.

Technologische innovaties zijn keihard nodig om de zorg op de lange termijn betaalbaar, kwalitatief en bemensbaar te houden. De route naar de markt is voor medtech spin-offs echter zeer complex en lastig. De Kennis Transfer Offices (KTO) van TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit & Research bouwen daarom samen met de KTO’s van Erasmus MC, RadboudUMC en Maastricht UMC, en VC fonds Innovation Industries aan een nationaal en open programma.

Minder kans op uitval

Het initiatief voor deze aanvraag komt vanuit 4TU, met de Universiteit Twente als penvoerder, stelt Roy Kolkman, Manager van het KTO van de Universiteit Twente. “Met deze investering leggen we een uitstekend fundament voor de medtech spin-offs in Nederland. Door de voedingsbodem met de juiste kennis en expertise te verrijken, is de kans op uitval kleiner en wordt de time-to-market verkort.”

De krachtenbundeling tussen UMC’s en TU’s maakt sterke proposities mogelijk, voegt Thijs Spigt, KTO-directeur van Erasmus MC, hieraan toe. “De kennis en ervaring binnen het consortium zorgt voor snellere validatie en een betere business propositie. Hierbij is uitgebreid aandacht voor de klinische vraag, technische haalbaarheid en business ontwikkeling.”

Pleuni Hooijman, fondsmanager bij Innovation Industries, benadrukt tot slot dat Nederland koploper is in het ontwikkelen van nieuwe technologieën. “Het naar de markt brengen is echter een grote uitdaging. We investeren in dit consortium en doen er alles aan om dit te laten slagen. Naast kapitaal leveren we met onze kennis, ervaring en netwerk een belangrijke bijdrage.”

Versnelde innovatie, go to market

Een kennis- en investeringsconsortium – een grote groep universiteiten, drie UMC’s waaronder het Radboudumc, en een durfinvesteerder – heeft ook acht miljoen euro TTT-subsidie gekregen. Zij willen het geld inzetten om innovatie op het gebied van Artificial Intelligence (AI) versneld toe te passen en naar de markt te brengen.

Het TTT.AI consortium bundelt de krachten van toponderzoekers, business developers, investeerders en ondernemers op het gebied van AI.

Het TTT.AI consortium richt zich op het overdragen van kennis uit AI-onderzoek en het verlenen van vroege fase financieringen aan startups. De Universiteit van Amsterdam is penvoerder van het project. LUMO Labs uit Eindhoven is de investeerder die verantwoordelijk is voor het verlenen van de vroege fase financieringen. Het consortium bundelt de krachten van toponderzoekers, business developers, investeerders en ondernemers op het gebied van AI. De primaire thema’s zijn zorg, veiligheid en mensgerichte AI, maar ook kansrijke initiatieven vanuit andere thema’s kunnen een beroep doen op het consortium.

Nederlands loket AI-startups

TTT.AI moet hét Nederlands loket worden voor AI-startups die ontstaan vanuit een kennisinstelling. Dat stelt Peter Westerhuijs, projectleider van het consortium en business developer bij IXA-UvA. “Met dit AI-consortium kunnen wij meer AI-initiatieven vanuit onze kennisinstellingen succesvol richting de markt en maatschappij brengen. Dankzij deze samenwerking en uitgebreide mogelijkheid voor het verlenen van vroege fase financiering, zijn wij nog beter in staat om ieders kracht optimaal te benutten.”

Het project verbindt een ongekend aantal invloedrijke Nederlandse spelers op het gebied van AI. Centraal staan de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en TU Eindhoven, alsmede het Radboudumc, Amsterdam UMC en UMC Utrecht en het Centrum Wiskunde & Informatica. Daarnaast zijn de overige technische universiteiten, hogescholen, incubators, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de Nederlandse AI Coalitie en het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) als partner aangesloten.

Samenwerking op AI-gebied

De noodzaak om samen te werken op het gebied van AI wordt in toenemende mate gevoeld in Nederland. Landelijk en regionaal zijn recent ambitieuze agenda’s voor gezamenlijk onderzoek gelanceerd en trekken universiteiten en bedrijven samen op om impact te vergroten. Een landelijke aanpak voor het stimuleren van AI startups ontbrak echter, aldus het consortium. De TTT-regeling maakt het mogelijk dat technologische innovaties nu versneld toegepast en naar de markt kunnen worden gebracht. Hiermee verwacht het consortium de positie van Nederland als een van de meest vooruitstrevende AI hubs van Europa te versterken.