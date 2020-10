KWF steunt MUMC+ bij innovatief kankeronderzoek

Bij een van de onderzoeken van het MUMC+ wordt gekeken naar de mogelijkheid om bacteriën in te zetten als transportmiddel om medicatie doeltreffender, dichter bij de tumor af te geven om eventuele bijwerkingen te beperken. Een ander onderzoek richt zich op de vraag of het mogelijk is met behulp van een elektronische neus, de e-Nose, aan uitgeademde lucht te kunnen ‘ruiken’ of de betreffende persoon schildklierkanker heeft. Twee voorbeelden van innovatief kankeronderzoek bij het MUMC+

Medicijnen transporteren met bacteriën

Vaak moeten medicijnen een groot deel van het lichaam van de patiënt doorkruisen voordat ze op de plaats van bestemming, de tumor, aankomen. Wanneer deze medicatie op, of zo dichtbij mogelijk bij, de plaats waar het nodig is afgeleverd kan worden, dan geeft dat minder bijwerkingen. Daarvoor ontwikkelde het onderzoeksteam van professor Philippe Lambin, mede dankzij eerdere financiële steun van het KWF, een baanbrekend concept.

Daarbij worden niet-ziekmakende Clostridium-bacteriën die alleen in tumoren kunnen groeien ingezet als zogenoemde mini-fabriekjes. Eenmaal aangekomen in de tumor gaan die bacteriën hoge concentraties medicijnen produceren die vervolgens dus precies op de plek waar ze nodig zijn hun werk kunnen doen.

De komende vier jaar wordt voortgebouwd op de eerste behaalde resultaten naar aanleiding van dit kankeronderzoek. Daarbij zal de focus liggen op immunotherapie. De behaalde resultaten zijn soms spectaculair, waar als het afweersysteem overactief raakt, dan moet de behandeling meestal gestaakt worden. Verwacht wordt dat het risico daarop kleiner wordt wanneer de bacteriën de immunotherapie plaatselijk, in de tumor, produceren. Het onderzoek moet uitwijzen of die verwachting klopt zodat deze nieuwe innovatieve behandeling uiteindelijk bij zoveel mogelijk patiënten toegepast kan worden.

Kanker ruiken met e-Nose

De e-Nose is een andere innovatie die dankzij de investering van KWF onderzocht kan worden. De e-Nose kan geurstoffen in uitgeademde lucht ruiken en op basis van de samenstelling daarvan bepalen of een patiënt een ziekte heeft. De laatste tijd komt er ook steeds meer bewijs dat de e-Nose ook in staat zou kunnen zijn om kanker te ‘ruiken’. Zo wordt er al onderzoek gedaan naar het detecteren van darmkanker via de uitgeademde lucht van een mens.

Prof. Nicole Bouvy doet onderzoek naar deze techniek bij schildklierkanker. Met de e- Nose hoopt ze beter onderscheid tussen goed- en kwaadaardige afwijkingen te kunnen maken. Daardoor hoeven minder mensen een onnodige schildklieroperatie te ondergaan.

KWF blijft nauw betrokken bij het kankeronderzoek en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én mensen die met kanker te maken hebben vooruit.