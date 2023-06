KWF-subsidie voor onderzoeken LUMC

KWF Kankerbestrijding zal in de komende tijd in totaal 13,9 miljoen euro investeren in negentien diverse onderzoeksprojecten. Alle toegekende onderzoeksstudies van het LUMC zullen dit jaar van start gaan. Veel van de onderzoeken zijn gericht op vroege opsporing van kanker.

Onderzoeken

Elk projectvoorstel dat bij KWF binnenkomt, wordt zorgvuldig beoordeeld via een uitgebreid evaluatieproces. Honderden oncologische experts uit zowel binnen- als buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor zowel de patiënt als de maatschappij. Bovendien worden de onderzoeksvoorstellen ook beoordeeld vanuit het perspectief van patiënten, die als ervaringsdeskundigen waardevolle inzichten kunnen bieden.

Acute leukemie

LUMC-onderzoekers prof. dr. Hendrik Veelken, dr. Marieke Griffioen, dr. ir. Erik van den Akker en dr. Jeroen Laros ontvangen bijna 850.000 euro van het KWF voor een gezamenlijk onderzoeksproject met Radboudumc en ErasmusMC. Het doel is om de diagnose van acute leukemie te verbeteren door genetische afwijkingen en genexpressie profielen te meten in leukemiecellen met behulp van RNA-Seq. Deze verbeterde methode zal bijdragen aan een betere prognose en behandeling van patiënten met acute leukemie, zowel in Nederland als daarbuiten.

Uitgezaaide darmkanker

Dr. Nienke de Glas en prof. dr. Johanneke Portielje hebben 813.470,64 euro ontvangen om te onderzoeken of het veilig is om oudere patiënten met uitgezaaide darmkanker een lagere dosering (25 procent van de normale hoeveelheid) chemotherapie te geven. Dit onderzoek heeft als doel om te bepalen of deze verlaagde dosis even effectief is en minder ernstige bijwerkingen veroorzaakt, wat de kwaliteit van leven van de patiënten zou verbeteren. Bovendien kan het aantal ziekenhuisopnames afnemen door het verminderen van bijwerkingen.

Stamcel- en immuunceltherapie

Prof. dr. Leendert Trouw heeft 559.545 euro ontvangen voor het project Hit and Run, waarin hij een nieuwe methode ontwikkelt om ‘antilichaam gemedieerde depletie’ effectiever en sneller te maken. Deze methode wordt gebruikt om het lichaam van de patiënt te ontdoen van eigen immuuncellen vóór stamcel- en immuunceltherapie tegen kanker. Het doel van het project is om de voorbehandeling van patiënten efficiënter en minder belastend te maken, waardoor de kans op succesvolle uitkomsten na stamceltransplantatie en celtherapie wordt vergroot. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. Arjan Lankester en prof. dr. Paul Parren.

Biomarkeranalyse

Prof. dr. Alexander Vahrmeijer en zijn onderzoeksgroep ontvangen 489.767,70 euro om verder onderzoek te doen naar de werking van de stof SGM-101 bij patiënten met agressieve alvleesklierkanker die voorafgaand aan de operatie bestraling en/of chemotherapie hebben gehad. Ze onderzoeken hoe SGM-101 kan helpen bij het onderscheiden van tumor- en gezond weefsel, vooral bij patiënten waarbij dit onderscheid moeilijk is vanwege de effecten van de behandeling.

In samenwerking met dr. Agustin Enciso Martinez en prof. dr. Peter ten Dijke onderzoeken ze tevens nieuwe methoden voor het detecteren van zeer kleine tumorfragmenten, genaamd Tumor-derived Extracellular Vesicles, die in de toekomst mogelijk ingezet kunnen worden voor vroege detectie, monitoring en behandeling van (alvleesklier)kanker