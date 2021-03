Laagdrempelige beeldverhalen, animaties over psychische problemen

Er bestaat veel voorlichtingsmateriaal over psychische problemen. Het meeste materiaal is echter te complex voor laaggeletterde jongeren of bijvoorbeeld vluchtelingen. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Pharos (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen) en Levvel (Specialisten voor Jeugd en Gezin) hebben daarom eerder al beeldverhalen ontwikkeld over ADHD, autisme, depressie en gedragsstoornissen.

Laagdrempelige ondersteuning

Een vijfde beeldverhaal, over trauma, is nu ook (gratis) beschikbaar gesteld. Daarnaast staan de vijf bijbehorende animaties in vier verschillende talen op internet. Hiermee kunnen huisartsen, scholen, jeugdhulp en wijkteams deze jongeren en hun ouders/verzorgers beter informeren over psychische problemen. De beeldverhalen en de animaties ondersteunen hulpverleners in hun werk. Elke animatie verschijnt met een gesproken uitleg in de talen Nederlands, Pools, Arabisch en Tigrinya.

Een laagdrempelige animatie voor jongeren over een trauma.

“Als het om psychische problemen gaat, kan het heel lastig zijn voor jongeren en ouders om de juiste woorden te vinden”, stelt kinderpsychiater Irma Hein. “Een taalbarrière maakt dit extra moeilijk. Terwijl het juist cruciaal is dat je het met elkaar eens bent over de aard van de klachten, zodat ook ouders een behandeling kunnen ondersteunen. Bij deze materialen is de feedback van jongeren verwerkt en ze zijn positief ontvangen door de doelgroep. Ik ben erg blij dat de materialen er nu zijn en dat we ze in kunnen zetten. Hier was grote behoefte aan.”

Passende beeldverhalen en animaties

De praktijkstandaarden van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vormden de basis voor de verhalen. Een klankbordgroep – met professionals uit de jeugdhulp en experts met kennis over de problematiek van statushouders – formuleerde samen met het projectteam de kernboodschappen. Een illustrator heeft passende beeldverhalen en animaties gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de materialen ook echt aansluiten bij de leefwereld van jongeren, waren zij direct betrokken bij de productie.

Bekijk hier de Nederlandstalige animatie over Trauma. Of ga hierheen om alle animaties te bekijken in de vier beschikbare talen.