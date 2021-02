Lab voor AI-toepassingen in gezondheid, gedrag en voeding

Binnen het nieuwe initiatief wordt door acht PhD-studenten en drie postdocs onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe sensoren, algoritmes en chatbots. Doel van deze AI-ontwikkelingen is het geven van inzicht en gepersonaliseerde ondersteuning op het gebied van gezondheid en (eet)gedrag.

“Dit lab geeft ons de kans om flinke stappen te zetten in de toepassing van artificial intelligence op het gebied van voeding en gezondheidszorg”, vertelt Tibor Bosse, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en één van de academic directors van het nieuwe lab. Hij is enthousiast over de nieuwe samenwerking tussen de verschillende instituten.

AI-toepassingen slim inzetten

Het slim inzetten van kunstmatige intelligentie, zoals AI-toepassingen, biedt de mogelijkheid om de grote hoeveelheden data over gezond gedrag die nu al verzameld worden te combineren. De inzichten die dat oplevert kunnen vervolgens ingezet worden om mensen op een gepersonaliseerde manier ondersteunen om tot gezond gedrag te komen.

“Met het nieuwe lab brengen we onderzoekers van verschillende achtergronden bij elkaar, om zo sneller tot nieuwe inzichten en toepassingen te komen. Zo willen we bijvoorbeeld slimme chatbots ontwikkelen die mensen motiveren om gezonder te eten of te stoppen met roken”, aldus Tibor Bosse. Dat AI effectiever ingezet kan worden voor het (her)gebruik van gezondheidsdata bleek enkele maanden geleden uit een inventarisatie in het kader van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van VWS.

Het nieuwe lab is onderdeel van Radboud AI. Dit is een initiatief waar binnen onderzoekers van alle zeven faculteiten van de Radboud Universiteit bij elkaar gebracht worden. De universiteit telt in totaal meer dan 170 wetenschappers die zich bezig houden met onderzoek rondom kunstmatige intelligentie. Samen zijn zij, gebaseerd op de citatiescore, de nummer één AI-onderzoekers van Nederland.

ICAI en Radboud AI

ICAI is een nationaal netwerk gericht op technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en overheid op het gebied van Artificial Intelligence. Het Radboudumc opende in 2019 het Thira Lab en Radboud AI for Health.

In het Thira Lab werken promovendi en postdocs aan medische beeldanalyse door AI. Radboud AI for Health richt zich op ontwikkelingen van AI-innovaties die gezondheidszorg verbeteren en goedkoper moeten maken. In 2020 volgde het Donders AI for Neurotech Lab, gericht op AI-gedreven neurotechnologie.