Landelijke website bundelt werving extra zorgmedewerkers

Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De landelijke initiatieven geven hun aanmeldingen door aan de landelijke database. Inmiddels zijn dat er al duizenden, aldus een melding op LinkedIn.

Zowel zorgmedewerkers als zorgorganisaties kunnen zich op de website aanmelden. Via regionale contactpunten van werkgeversorganisaties zal tijdelijke capaciteit met ervaring in de zorg gekoppeld worden aan zorg- en welzijnsorganisaties die daar behoefte aan hebben. Er wordt bij matching rekening gehouden met de kwaliteitsstandaarden en het besmettingsrisico dat de inzet van mensen van buiten de organisatie met zich meebrengt.

Mentaal gezond blijven belangrijk

De website bundelt ook een groot aantal documenten en adviezen inzake crisischoling, toegepast op de omgang met Covid-19, voor verpleging, thuiszorg en ziekenhuizen. Onder het motto ‘Samen heel blijven’ is er daarnaast materiaal beschikbaar om medewerkers, teams en teamleiders mentaal gezond te houden onder emotioneel zeer belastende omstandigheden.

In de huidige omstandigheden is het risico namelijk groot dat zorgmedewerkers uitvallen door ziekte, stress of oververmoeidheid. Ook het extra zorgpersoneel dat nu op korte termijn doorstroomt of nieuw wordt ingezet, komt met minimale voorbereiding in emotioneel belastende situaties te werken. ‘Samen heel blijven’ moet tips en adviezen bieden om ervoor te zorgen dat deze zorgmedewerkers vandaag, volgende week en over een half jaar mentaal overeind blijven

Aanmelden voor niet-zorgmedewerkers

Het landelijke initiatief richt zich op de inzet van (oud)zorg professionals. Mensen zonder ervaring en/of opleiding in de zorg kunnen hun interesse om bij te springen kenbaar maken via de actie ‘ready 2 help’ van het Rode Kruis of NLvoorelkaar. Het Rode Kruis koppelt ook vrijwilligers aan mensen die hulp nodig hebben.

landelijk inzicht in capaciteit bedden

Er is inmiddels ook een initiatief actief om op landelijk niveau inzicht te krijgen in de capaciteit van ziekenhuizen. Hiervoor is de afgelopen dagen het 2TWNTY4-systeem naar alle ziekenhuizen in Nederland uitgerold. Daarmee hebben de ziekenhuizen continu inzage in de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden door het hele land.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft het besluit tot de uitrol woensdag 25 maart genomen. Uiterlijk zondag 29 maart moet het systeem volledig operationeel zijn. Met dit besluit moet de coördinatie en samenwerking tussen ziekenhuizen met betrekking tot de capaciteitsplanning van beschikbare ziekenhuisbedden verbeteren. 2TWNTY4 stelt haar systemen hiervoor tijdelijk kosteloos beschikbaar. Het besluit van het LPCS staat vast en is niet vrijblijvend.