Langjarige samenwerking Rijnstate en Siemens Healthineers

De samenwerking die Rijnstate met Siemens Healthineers nu overeengekomen zijn, omvat beeldvormende apparatuur voor diagnostiek en behandeling voor cardiologie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Daartoe behoren onder andere ook de CT- en MRI-scanners van het ziekenhuis.

Dat geldt overigens niet alleen voor medische apparatuur die door Siemens Healthineers geleverd is, maar ook apparatuur van andere leveranciers, zoals de IQon Spectral CT van Philips die in 2019 in gebruik genomen werd. Specifiek voor het onderhoud van die CT-scanner sluit Siemens een onderhoudscontract af met Philips.

Samenwerking met Siemens

Het ziekenhuis wil voorop (blijven) lopen, ook als het gaat om het realiseren van tastbare vernieuwingen. Dat betekent onder andere dat Rijnstate de zorg prettiger, soepeler en effectiever moet worden. “Het partnership met Siemens Healthineers sluit daar zeer goed bij aan. Rijnstate kiest bij specifieke complexe zorg voor een positie als innovator in de zorg. En voor technische oplossingen die flexibiliteit mogelijk maken en waarmee we bijvoorbeeld met Rijnstate Clinics beter en sneller inspelen op de vraag van de markt. Mede dankzij de expertise en strategische inzichten van Siemens kunnen wij onze patiënten in verschillende segmenten nu en straks de juiste zorg blijven bieden”, vertelt Wim van Harten voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate.

Siemens Healthineers en Rijnstate werken al langere tijd samen. Zo sloten beide partijen in 2018 een overeenkomst voor een innovatief 24-uurs klinisch chemisch laboratorium.

Kees Smaling (Siemens Healthineers), Wim van Harten (Rijnstate) en Bianca van Adrichem, (Siemens Healthineers) bij de ondertekening van het contract (van links naar rechts)

“Investeren in nieuwe technologie en faciliteiten is dé manier om kwaliteit van zorg, patiëntcomfort en veiligheid te verbeteren in een veeleisende omgeving. Het partnership, ons dertiende in Nederland, houdt een adaptieve samenwerking in, waardoor nieuwe technologieën, behandelmethoden of ziektebeelden eenvoudig opgenomen kunnen worden en gemaakte afspraken aangepast aan actuele wensen en behoeften. We zijn trots dat we met Rijnstate op deze manier kunnen samenwerken en gezamenlijk een mooie bijdrage aan goede gezondheidszorg in de regio Arnhem leveren”, aldus Paul Riswick, algemeen directeur bij Siemens Healthineers.