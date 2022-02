Laserbehandeling voor prostaatvergrotingen bij Treant

Treant zet de laser in op de de afdeling Urologie bij de behandeling van goedaardige vergrotingen van de prostaat. Welke patiënten eventueel in aanmerking komen voor de minder invasieve laserbehandeling wordt beoordeeld door de betreffende specialisten van Treant.

Vooralsnog wordt de laserbehandeling bij wijze van een pilot door Treant ingezet. Na een half jaar worden de ervaringen en resultaten geëvalueerd. Op basis daarvan wordt de pilot al dan niet verlengd. Treant is, na het Amsterdam UMC, het tweede ziekenhuis waar deze innovatieve laserbehandeling ingezet wordt.

Thermoablatie via laserbehandeling

De zogenoemde Elesta EchoLaser maakt gebruik van laserlicht. Daarmee worden ongewenste cellen vernietigd. Dit proces staat bekend als thermoablatie. Deze techniek is geschikt voor de behandeling van zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren in verschillende organen. Denk daarbij, behalve in de prostaat, ook aan de schildklier, borst, alvleesklier, nier en lever.

De laserbehandeling met de Echolaser heeft voor zowel de patiënt als het ziekenhuis meerdere voordelen. Patiënten hoeven niet meer algehele narcose of een ruggenprik te ondergaan. De behandeling is een stuk minder invasief. Mede daardoor is de kans op complicaties ook een stuk kleiner. Normaal gesproken moest de patiënt voor dit soort ingrepen geholpen worden op een operatiekamer (OK). Nu kan dit plaatsvinden op een poliklinische behandelkamer, waardoor patiënten niet opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis.

Daarnaast kunnen meer behandelingen plaatsvinden, omdat deze techniek minder tijd in beslag neemt. Dit helpt bij het wegwerken van wachtlijsten. En omdat de OK niet in gebruik is voor deze behandelingen, kan deze ingezet worden voor andere operaties.