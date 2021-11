Laurentius opent zelfmeetkiosk voor patiënten

Voordat de eerste zelfmeetkiosk geopend werd heeft het ziekenhuis het systeem en de werking middels een succesvol doorlopen pilot getest. Vooralsnog worden de zelfmeetkiosken alleen nog gebruikt door geselecteerde patiënten op de poli interne geneeskunde, patiënten met een afspraak bij de preklinische screening en door patiënten die telefonisch gescreend worden voor een operatie.

Patiënten die in het ziekenhuis moeten zijn voor een afspraak moeten zich melden mij een van de aanmeldzuilen in de entreehal. Daar ontvangen zij, indien nodig, naast informatie over hun afspraak, ook een ticket voor de zelfmeetkiosk. Daar kunnen zij vervolgens, een kwartier voor hun volgende afspraak, de benodigde metingen uitvoeren.

Meer inzicht met zelfmeetkiosk

Deze metingen werden voorheen uitgevoerd door medewerkers van de betreffende poli’s. Behalve dat de zelfmeetkiosk patiënten meer regie geeft over zijn eigen gezondheid, zorgt het ook voor een verlichting van de werkdruk van het verplegend personeel op de poli’s. De tijd die zij zo besparen kunnen ze besteden aan andere zorgtaken.

Gebleken is bovendien dat patiënten die in de zelfmeetkiosk hun eigen waarden zoals bloeddruk, hartfrequentie, zuurstofgehalde van het bloed en BMI aflezen, zich meer bewust zijn van hun eigen gezondheid. Dat zorgt ervoor dat patiënten beter het gesprek kunnen aangaan met hun medisch specialist.

Zo werkt de zelfmeetkiosk in het Laurentius Ziekenhuis

“We worden allemaal steeds ouder waardoor er steeds meer en complexere zorgvragen komen en de zorgkosten stijgen. Als ziekenhuis moeten we daarom goed nadenken over hoe we ook in de toekomst goede zorg voor onze patiënten kunnen blijven leveren. De zelfmeetkiosk helpt daarbij omdat patiënten nu zelf hun waarden kunnen opmeten, waardoor het polikliniek proces efficiënter verloopt. De tijd die zorgverleners nu niet besteden aan het opmeten van waarden, kan worden ingezet om bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Bovendien is de kans op administratieve fouten kleiner doordat de waardes niet meer handmatig ingevoerd hoeven te worden”, vertelt Daphne de Bruijn, projectleider zelfmeetkiosk.

Onlangs bleek uit een studie van de Universiteit Twente (BMS) en het lectoraat Personalised Digital Health van de Hanzehogeschool dat een combinatie van zelfmeettechnologie en e-coaching kan helpen om werknemers te ondersteunen in het vergroten van hun veerkracht en het tegengaan van stress en burnout. Een totaal andere toepassing en zorggebied, maar het toont aan dat zelfmeten meer toegevoegde waarde heeft.