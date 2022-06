Lee Bouwman benoemd tot hoogleraar clinical engineering

“Het concretiseren en toepassen van technologische ontwikkelingen in de klinische praktijk is één van de grootste uitdagingen binnen de gezondheidszorg”, vertelt de kersverse hoogleraar clinical engineering. “Door samen te werken en gebruik te maken elkaars expertise kunnen we op veel vlakken de patiëntenzorg verder ontwikkelen en verbeteren.” In de praktijk is het nog steeds lastig om zorginnovaties – in de breedste zin van het woord – te implementeren in de praktijk en de nieuwe leerstoel kan daar absoluut bij helpen.

Portfolio uitgebreid met clinical engineering

Biomedische engineering richt zich op medische technologie én patiënt. De relatief recent opgerichte Faculteit Science and Engineering heeft haar portfolio de afgelopen jaren in hoog tempo uitgebreid van natuurwetenschappen naar diverse ingenieursdisciplines. De nieuwe leerstoel clinical engineering van Bouwman past hier uitstekend bij.

Wideke Nijdam, lid Raad van Bestuur van Zuyderland: “We zijn trots deze leerstoel samen met de Faculteit Science en Engineering vorm te kunnen geven. We kijken met vertrouwen uit naar de inzichten die deze leerstoel op gaat leveren voor de klinische praktijk binnen en buiten Zuyderland.”

Medische technologie optimaliseren voor patiënt

Biomedische engineering (BME) is het vakgebied waarbij engineeringprincipes en ontwerpconcepten worden toegepast voor gezondheidszorgdoeleinden. Dit kan betrekking hebben op diagnostiek maar ook ingezet worden voor therapeutisch gebruik. Als een subgebied binnen BME richt Clinical Engineering zich op het gebruik van medische technologie om de patiëntenzorg te optimaliseren. Clinical engineers zijn bruggenbouwers die onder meer productontwikkelaars en eindgebruikers effectief bij elkaar proberen te brengen. Lee Bouwmans wil dan ook graag de samenwerking versterken tussen verschillende wetenschappelijke disciplines, die traditioneel op afzonderlijke gebieden zouden opereren.

Professor Thomas Cleij is dan ook verheugd over deze benoeming: “De samenwerking tussen deskundigen uit theorie en praktijk komt via deze nieuwe leerstoel optimaal tot zijn recht. Als universiteit zijn we blij dat we op deze manier meegroeien met nationale en internationale ontwikkelingen in dit vakgebied.”