Leerlingen demonstreren tech-oplossingen in gezondheid

“Bij Philips kijken we natuurlijk ook naar de beleving van patiënten. Zo’n dag als vandaag benadrukt dat we ook constant moeten blijven nadenken hoe dat voor kinderen is”, zegt jurylid namens Philips, Ben Gorissen. De PSV Brainport Scholenchallenge is een onderwijsprogramma om kinderen te enthousiasmeren voor techniek. De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen uit de Brainportscholen bedenken oplossingen om toekomstige uitdagingen met behulp van technologie aan te pakken. Ongeveer 1500 leerlingen, hun leerkrachten en begeleiders verzamelden zich in het Philips Stadion voor deze Scholenchallenge.

Nuttige uitvindingen

De leerlingen werkten de afgelopen maanden tijdens de reguliere lessen de opdrachten uit in 5 thema’s: voeding, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid. Deze thema’s zijn een afgeleide van de Brainportpartners en iedere partner mocht een jury afvaardigen om de ideeën van de leerlingen te beoordelen. De juryleden waren het roerend met elkaar eens over de inzet van de leerlingen tijdens het juryberaad. Zij zagen dat de kinderen heel serieus hadden gewerkt aan de opdrachten en raakten enthousiast door de vele creatieve oplossingen.

Pillen met een smaakje

Een groepje bedacht een sporthorloge met een app erbij om mensen in beweging te krijgen en had daar een heel mooie presentatie bij. Een andere groep bedacht een spel met augmented reality om mensen in beweging te krijgen. Het bijzondere hieraan was dat het ook bij andere sporten of verenigingen kan worden toegepast. Weer een andere groep bedacht pillen met een smaak om mensen beter te maken. Aan creatieve ideeën geen gebrek tijdens de finale van de derde editie van de PSV Brainport Scholenchallenge.

Techniek van en voor kinderen

Philips betrekt vaker kinderen bij techniek. Zij doen dit niet alleen met het oog op eventueel toekomstige werknemers maar ook om kinderen voor te lichten wat er in de gezondheid op het gebied van techniek allemaal mogelijk is. Zo zijn scholieren onlangs tijdens het Dutch Technology Festival de virtuele wereld binnengestapt.

De 1400 scholieren zagen onder meer hoe Virtual Reality (VR) wordt gebruikt in de gezondheidstechnologie. Ook zagen ze hoe met Artificial Intelligence betere MRI-scans kunnen worden gemaakt. En ook bij de revalidatie van kinderen wordt techniek ingezet. De Sint Maartenskliniek heeft een interactieve, digitale speelmuur geplaatst die kinderen helpt om op een speelse manier te revalideren.