Leidraad waarborgt kwaliteit van AI in de zorg

De leidraad, ontwikkeld door het ministerie van VWS, is onlangs gepubliceerd en geeft inzicht in de criteria die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van AI vanuit een zorgperspectief te toetsen. Dat zijn bijvoorbeeld aanbevelingen voor onder andere dataverzameling, ontwikkeling, validatie en implementatie van AI-modellen. De Leidraad kwaliteit AI in de zorg moet ervoor zorgen dat patiënten én zorgverleners er zeker van kunnen zijn dat toegepaste AI in het zorgproces veilig en van een hoogwaardige kwaliteit is.

Leidraad kwaliteit AI in de zorg

De leidraad is ontwikkeld rondom zes fases van het ontwikkel- en toepassingsproces van AI in de zorg. “Die fases worden doorlopen bij het toepassen van AI in de zorg, van het verzamelen en beheren van data tot het implementeren en borgen van AI in de dagelijkse praktijk”, zegt Ilse Kant, Postdoc AI-onderzoeker in het LUMC.

Het LUMC heeft voor elke fase van de leidraad een aantal eisen en aanbevelingen ontwikkeld die door het veld algemeen beschouwd worden als goed professioneel handelen. Doel is dat de leidraad op termijn maatgevend wordt voor AI in de zorg. “De publicatie van deze eerste versie is een grote mijlpaal voor ons, maar het is een document dat net als het veld continu in ontwikkeling is, en herhaaldelijk zal worden aangepast”, aldus Ilse Kant. In onderstaande video van het ministerie van VWS wordt de leidraad uitgelegd.

Leidraad AI kwaliteit in de zorg van VWS

LUMC CAIRELab

Begin 2020 opende het LUMC het Clinical Artificial Intelligence and Research Lab, kortweg CAIRELab. Daar wordt sindsdien veel kennis en ervaring over AI in de zorg verzameld. Het uiteindelijke doel van het CAIRELab is zorgen voor een versnelling van de ontwikkeling van en het onderzoek naar AI-toepassingen in de zorg.

Enkele maanden voor de opening van het CAIRELab sloot het LUMC al een driejarige overeenkomst met Philips om het gebruik van kunstmatige intelligentie in het ziekenhuis te verbreden en te versnellen.