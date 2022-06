Léon Kempeneers MD Philips Benelux, Henk Valk Head Connected Care W-Europa

“De zorg heeft te maken met grote uitdagingen in de komende jaren”, stelt Kempeneers in een reactie op zijn benoeming. “Philips heeft veel innovaties die ziekenhuizen vooruit kunnen helpen, bijvoorbeeld ons groeiende aanbod van IT-oplossingen. Ik wil vanuit mijn nieuwe rol graag een bijdrage leveren aan het verbeteren en toegankelijk houden van de zorg in Nederland, België en Luxemburg.”

Philips: ziekenhuizen ondersteunen

Zo kan Philips volgens Kempeneers ziekenhuizen ondersteunen om data steeds beter te ontsluiten, te analyseren en in te zetten voor diagnose en behandeling. Vanuit zijn consultancy-achtergrond stelt de nieuwe algemeen directeur van Philips Benelux ook mogelijkheden te zien om de implementaties van innovaties en IT in de zorg verder te verbeteren. “Door in partnerschap te werken kunnen we met de huidige technologie veel meer bereiken en betere zorg bieden voor patiënten in een prettige werkomgeving voor het zorgpersoneel.”

In zijn nieuwe functie gaat Kempeneers ook nauw samenwerken met Sylvia van Es (President Philips Nederland). Zij vertegenwoordigt Philips op nationaal, regionaal en lokaal niveau, naar overheden, werkgeversorganisaties en in diverse samenwerkingsverbanden. Van Es is actief betrokken bij nationale en regionale beleidsthema’s op het gebied van innovatie en gezondheidstechnologie.

Kempeneers werkt sinds 2016 bij Philips Benelux waar hij het healthcare consultancy team heeft opgezet. Dit team helpt ziekenhuizen bij het verbeteren van processen, innovatie en implementeren van nieuwe technologie.

Vanaf 2019 was Kempeneers ook verantwoordelijk voor innovatie en strategie. In december 2020 startte hij als General Manager Health Systems waarbij hij het commerciële team voor de gezondheidszorgactiviteiten in de Benelux leidde. Onder de leiding van Kempeneers sloot dit team de afgelopen jaren strategische partnerschappen met onder andere het Flevo Ziekenhuis, Alrijne, samenwerkingsverband SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen), Zuyderland en het IJsselland Ziekenhuis.

Strategische partnerschappen

Henk Valk zal als Head of Connected Care in West-Europa verder bouwen aan de digitalisering van de zorg, laat Philips weten. In zijn nieuwe rol blijft Henk betrokken bij Philips Benelux. Onder de leiding van Valk zijn in de Benelux in de afgelopen tien jaar volgens Philips veel strategische partnerschappen tot stand gekomen, is een bijdrage geleverd aan de COVID-zorg en zijn verschillende innovatieve oplossingen geïntroduceerd.

Een recent voorbeeld is de introductie van de Philips Healthdot voor monitoring op afstand. Philips introduceerde de sensor begin 2021 na een versneld certificeringsproces. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven begon in 2020 met het in de praktijk testen van de sensor, inmiddels loopt er na eerste successen een tweede vervolgstudie en is een derde studie in voorbereiding.

In 2021 gingen het Maasstad Ziekenhuis en Aafje ook aan de slag met de sensor om patiënten met een longontsteking of ingewikkelde urineweginfectie op afstand in de gaten te houden. Eerder dit jaar begon de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) met de inzet van de Healthdot om patiënten na een maagverkleining eerder naar huis te laten gaan.

Digitaliseren, verbeteren zorg

“In Nederland hebben we de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor het digitaliseren en verbeteren van de zorg, waarvan het onlangs gesloten Connected Care partnerschap met het Bravis Ziekenhuis een mooi voorbeeld is”, meent Valk. “Ik ben enorm trots op het Benelux-team en blijf nauw betrokken om samen met ziekenhuizen de zorg te verbeteren. In mijn nieuwe rol neem ik de lessen en ervaringen uit de Benelux mee naar andere landen in West-Europa. Er is hier enorm veel potentie voor verbeterde monitoring in het ziekenhuis en op afstand, het realiseren van gegevensuitwisseling in de zorg en verschillende slimme oplossingen om de werkdruk in de zorg te verlagen.”