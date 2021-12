Lies van Gennip nieuwe voorzitter coalitie Digivaardig in de zorg

“De missie maakt duidelijk dat het uiteindelijk om de zorg gaat”, stelt Tijink in de aanloop naar de overdracht van zijn functie. “Digivaardig in de zorg heeft twee pijlers. De eerste is het bewustzijn vergroten dat digivaardigheid belangrijk is. Zorgmedewerkers moeten digivaardig zijn om hun werk goed te kunnen doen. Maar digivaardigheden zijn geen onderdeel van hun zorgopleiding. De gedachte dat digitale vaardigheden erbij horen en dat je er iets voor moet doen om het te leren en op niveau te houden, hebben we stevig neergezet.”

Tweede pijler Digivaardig

De tweede pijler van Digivaardig in de zorg is ‘doen’. Naast bewustwording is het nodig om digitale vaardigheden daadwerkelijk op te doen. “We proberen iedereen te bereiken”, stelt Tijink. “Met heel veel leermiddelen, voor verschillende mensen, met verschillende leerstijlen en uit verschillende sectoren. En het aanbod is gratis toegankelijk. Iedereen die wil, kan leren, individueel en als organisatie.” Verder is er een zelftest beschikbaar waarmee zorgmedewerkers kunnen bepalen wát ze aan vaardigheden missen en wat ze dus willen of moeten bijleren.

Digivaardig in de zorg is ook verantwoordelijk voor het principe van de digicoach, onderstreept Tijink: een digivaardige collega, speciaal getraind om minder digivaardige collega’s te helpen. Voor het bestuurlijke niveau biedt de coalitie onder meer ondersteuning zoals een plan voor bestuurders om de organisatie digivaardig te maken, tips voor ICT’ers en een competentieprofiel dat HRM’ers kunnen gebruiken.

Verder dan basale vaardigheden

Lies van Gennip stelt dat het onderwerp digivaardig haar na aan het hart ligt. Zo was ze al bij de eerste bijeenkomst van de coalitie aanwezig. Digivaardigheid gaat voor de oud-directeur van Nictiz verder dan basale vaardigheden als e-mailen, een app gebruiken of het cliëntdossier bijwerken. Digivaardigheid is volgens haar nodig om de zorg slimmer te organiseren en daarin informatie beter te gebruiken.

En informatie is er genoeg in de zorg, stelt Van Gennip. “Diagnostiek, beelden, therapieën, noem maar op. Dat levert een divers informatielandschap op. En met al die informatie moet vanuit privacyoverwegingen ook nog eens heel veilig worden omgegaan.”

Verdergaande digitalisering

Het informatielandschap is bovendien verdeeld in meerdere sectoren met elk hun eigen informatiesystemen die niet altijd op elkaar aansluiten. “Systemen zijn meestal gemaakt om huisartsen, apothekers, medisch specialisten of andere professionals te ondersteunen. Niet om patiëntinformatie te delen. Ik vind het niet gek dat in zo’n ingewikkeld informatielandschap digivaardigheid een probleem is.” Daarnaast speelt de verdergaande digitalisering een rol. “Denk aan de plannen om de zorg meer rondom de patiënt of cliënt in te richten. Digivaardigheid blijft nog wel even een thema.”

Tijink gaat vanaf 1 januari meer tijd besteden aan het project begeleidingsethiek, een ander ECP-project waarvan hij initiatiefnemer is. Dat gaat over de ethische omgang met technologie, ook in de zorg. Hij is blij dat Lies Digivaardig in de zorg van hem overneemt. “Ik ga het programma en de mensen heel erg missen, maar het is goed. Lies heeft een groter bestuurlijk netwerk in de zorg dan ik. En ze heeft enorm veel ervaring met ICT in de zorg. Ik heb veel vertrouwen in haar en in het team.”