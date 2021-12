LIME 2.0: zorginnovatie en Smart health campus

Met LIME 2.0 kan, dankzij de subsidie, het kenniscentrum en innovatieplatform nu voortbouwen op de inzichten en het netwerk van LIME 1.0 dat in 2016 werd opgestart. Er zijn drie speerpunten voor zorginnovatie geformuleerd. Preventie, gepersonaliseerde zorg op het juiste moment en juiste plek en het voorkomen of beperken van ziekte en zorg bij kwetsbare groepen.

“Het is goed om te zien dat LIME de afgelopen jaren betrokken is geweest bij vele concrete zorginnovaties in Limburg. Het programma heeft zijn toegevoegde waarde als verbinder van kennis, innovatie en sociaaleconomische ontwikkeling bewezen. Met LIME 2.0 kan de volgende stap naar betere data met meer impact voor de inwoners, zorgprofessionals en bedrijven van Limburg worden gezet”, vertelt Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool.

Zorginnovatie projecten

Op weg naar het bereiken van die doelen heeft LIME 2.0 gekozen voor een werkwijze die zich het beste laat omschrijven in drie thema’s: meten, data en impact. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de gezondheid van patiënten én het verlagen van de zorgkosten. Daarvoor werkt LIME 2.0 aan diverse projecten voor zorginnovatie. Projecten die zowel een economische als maatschappelijke impact hebben, zoals:

het met behulp van kunstmatige intelligentie beter voorspellen en mogelijk voorkomen van hartaandoeningen;

de ontwikkeling van een preventieve verzuimstrategie voor het Limburgse MKB (de Balansmeter);

gepersonaliseerde en toegankelijke leefstijlondersteuning aan mensen met overgewicht (Beter op gewicht);

ontwikkelen van een aanpak voor de eerstelijnszorg om prostaatkanker vroegtijdig te ontdekken met behulp van e-Health.

Smart health campus

LIME 2.0 heeft daarnaast op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen het Smart Health Innovation Center (SHIC) ontwikkeld. Het SHIC doet onder andere dienst als loket en ontmoetingsplek voor bedrijven, zorgprofessionals, burgers en partners. Zij kunnen daar praktijkgericht onderzoek te verrichten. Ook is het de ideale broedplaats waar kennis en expertise van verschillende partijen samen komen en verder ontwikkeld kunnen worden. En, last but not least, het SHIC is een testcentrum. Voor het meten van de kwaliteit en duurzaamheid van zorginnovaties, maar ook om, samen met het werkveld, de implementatie van deze innovaties op te zetten.

De Brightlands Campus is al langer ook een broedplaats voor zorginnovatie. In 2019 investeerden de provincie Limburg, het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) samen 20 miljoen euro in een nieuw onderzoeksinstituut op het gebied van big data-onderzoek; BReIN (Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth) Doel van dat instituut is de ontwikkeling een adequate infrastructuur voor het verzamelen, opslaan en bewerken van big data in de gezondheidszorg.