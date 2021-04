Livestreamen uit OK helpt medisch onderwijs

Het Reinier de Graaf stelt al jaren te investeren in een excellent opleidingsklimaat voor medische studenten. ‘Belangrijk is nu, ten tijde van COVID-19, om hen zo goed mogelijk te onderwijzen en te blijven inspireren.’ Een oplossing hiervoor heeft het ziekenhuis nu gevonden in het livestreamen met de oplossing van Crescent Tech, een ambitieus MedTechbedrijf van afgestudeerde TU Delft-ondernemers.

Realtime vastleggen, livestreamen

In een onderzoeksproject, mede gefinancierd door het Rabobank Innovatiefonds, en uitgevoerd met chirurgen van Reinier gingen zij met bovenstaande uitdaging aan de slag. Samen ontwierpen zij de laatste versie van de slimme hoofdcamera ‘Crescent Vision’: een systeem waarmee chirurgen hun handelingen tijdens een operatie real time vastleggen en kunnen streamen naar studenten buiten de operatiekamer.

Het systeem biedt interactieve mogelijkheden tussen het operatieteam en de studenten. Niet alleen in coronatijd is dit een uitkomst, meent het ziekenhuis. Zo blijkt uit onderzoek dat studenten de operatie zelfs beter volgen dan wanneer zij fysiek meekijken. De ‘Crescent Vision’ gaat deze zomer in productie.

Samen ontwikkeld

Traumachirurg Maarten van der Elst toont zich enthousiast over de ontwikkeling van het slimme hoofdcamera-systeem: ”Zorginnovatie is het meest efficiënt als technologen het samen met medici ontwikkelen omdat we elkaars expertise kunnen delen. De ‘Crescent Vison’ is hier een mooi voorbeeld van. We hebben tijdens de ontwikkelingsfase actief meegedacht en het systeem uitvoerig getest.”

Een voorbeeld van het livestreamen vanuit de OK met de Crescent Vision.

Zo veroorzaakt het apparaat geen afleiding tijdens het opereren, blijft het urenlang comfortabel zitten en produceert het accurate beelden, zowel in detail als in overzicht. Een supervisor kan zo buiten de operatiekamer meekijken en live advies geven. Hierdoor wordt de chirurg in opleiding altijd gesteund terwijl hij of zij de ingreep zelfstandig uitvoert, aldus Van der Elst. “De kwaliteit van ons medisch onderwijs wordt met deze technologische toepassing vergroot.”

Eerdere initiatieven livestreamen

In het Groene Hart Ziekenhuis kan een operatie sinds november vorig jaar op afstand door tientallen ‘toeschouwers’ live gevolgd worden. De chirurg draagt daarvoor een speciale slimme bril, de Smart Glasses van Roda & Cones. Die bril is voorzien van twee camera’s, microfoons en oordopjes. Het live meekijken met een operatie en zien wat een chirurg precies doet kan volgens het GHZ ook prima ingezet worden bij de training van artsen en chirurgen. Bovendien kan de chirurg tijdens de operatie ook mondeling toelichten wat er precies gebeurt omdat de slimme bril niet alleen video streamt maar ook audio.

In 2017 maakte een samenwerking tussen Nokia en het Universitair Ziekenhuis van Helsinki (HUS) het mogelijk om een neurochirurgische operatie live te streamen naar ongeveer 100 neurochirurgen. Om dit te doen, werd Nokia’s OZO Live, een 360 graden camera, ingezet. Zowel HUH als Nokia wilden met dit initiatief het gebruik van virtual en augmented reality in de geneeskunde bevorderen.