Long-Covid-onderzoek met data uit verschillende bronnen

Behalve meer inzicht in onderliggende oorzaken en eventuele risicofactoren voor het ontwikkelen van long-COVID, moet het onderzoek ook meer duidelijkheid geven over de aard, ernst en duur van de klachten. De focus ligt daarbij op de meest kwetsbare groepen in de samenleving, zoals personen met lage gezondheidsvaardigheden, chronische aandoeningen, migranten en zwangeren.

Data uit verschillende bronnen

De data die voor het onderzoek geanalyseerd gaat worden, zal samengesteld worden uit diverse bronnen. Ten eerste de geanonimiseerde zorggegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen en ziekenhuizen.

Daarnaast wordt ook data geanalyseerd die verzameld is in het ‘Nivel Coronacohort’. Dat is gecombineerd onderzoek, met vragenlijsten en gegevens uit het huisartsendossier, waarbinnen 250 mensen met corona gevolgd aan de hand van BRIMM-methodiek. Tot slot worden zorgverleners en patiënten nog geïnterviewd over hun ervaringen.

Long-COVID-onderzoek

Voor het long-COVID-onderzoek dat het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsengeneeskunde (UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC) en de DHD uitvoert, zijn de volgende onderzoeksvragen samengesteld.

Wat zijn de aard, omvang, ernst en duur van de aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting?

Wat zijn mogelijke onderliggende oorzaken voor long-COVID en welke aanknopingspunten zijn er voor behandeling?

Wat zijn de sociaaleconomische en demografische risicofactoren voor het ondervinden van aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting?

Welke herstelzorg en nazorg ontvangen mensen met bewezen doorgemaakte COVID-19 die langdurig klachten houden? Hoe ervaren zij deze zorg?

Het onderzoek is een van de projecten binnen het COVID-19-programma van ZonMw, dat ook zorgdraagt voor de financiering van het onderzoek. Met het COVID-19-programma draagt ZonMw bij aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de coronamaatregelen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van COVID-19. Zo wordt met het CAD4COVID programma van het Nijmeegse Thirona de hoeveelheid longvolume dat aangetast is, en de ernst van de schade, uitgedrukt in een zogenoemde ‘CT severity score’.