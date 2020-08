Longepitheel onderzoek en ontwikkeling Fibrose Long Chip

Het longepitheel bekleedt de luchtwegen en de longblaasjes, en is het voornaamste celtype dat wordt geïnfecteerd door SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Het onderzoek van het team van Hiemstra en Van der Does richt zich op de reactie van epitheel op een SARS-CoV-2 infectie.

Het epitheel dat voor het onderzoek gebruikt wordt is afkomstig van verschillende anatomische locaties, van neus tot longblaasjes. Aan het onderzoek wordt ook meegewerkt door onderzoekers van de afdelingen Medische Microbiologie, Parasitologie, Cel en Chemische Biologie en de Intensive care van het LUMC.

Onderzoek naar infectiegraad

Tijdens het onderzoek bekijken de wetenschappers of er grote verschillen zijn in infectiegraad en de daaropvolgende reactie van het afgenomen epitheel. Daarnaast worden de reacties die het longepitheel op SARS-CoV-2 vergeleken met reacties van het longepitheel op andere pathogene coronavirussen zoals SARS-CoV, MERS-CoV en minder pathogene coronavirussen.

“Zo kunnen we onderzoeken wat het huidige coronavirus bijzonder maakt en of het de luchtwegen anders infecteert dan andere (corona)virussen. Met die kennis kunnen we daarnaast de gevolgen van het huidige coronavirus op de lange termijn uiteindelijk beter begrijpen”, vertelt Van der Does.

Long Fibrose Chip

Om de effecten van het coronavirus op het longepitheel en daardoor ontstane longschade op lange termijn te kunnen onderzoeken werken de wetenschappers aan de ontwikkeling van een Fibrose Long Chip. Het doel is dat met die chip de effecten van het coronavirus op het longepitheel nagebootst kunnen worden.

“Deze chip kan in de nabije toekomst worden ingezet voor het onderzoeken van langdurige longschade bij COVID-19. Daarvoor proberen we een model te ontwikkelen waarmee de effecten van het coronavirus op de longen zo goed mogelijk na te bootsen zijn. Vervolgens willen we achterhalen of (langdurige) longschade bijvoorbeeld met behulp van medicatie geremd of zelfs voorkomen kan worden.”

Er wordt in Nederland al op meerdere plekken onderzoek gedaan naar de effecten die het coronavirus hebben op de lange termijn of bij chronisch zieke patiënten.