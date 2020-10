Longpatiënten op afstand begeleiden met de Long Monitor

Als bijkomend voordeel krijgen patiënten die de Long Monitor gebruiken ook meer inzicht in hun conditie. Medio augustus werden de eerste 58 patiënten uitgenodigd om de Long Monitor te gaan gebruiken. De eerste ervaringen waren zo positief dat inmiddels al 200 patiënten een uitnodiging ontvangen hebben om de online monitoring en begeleiding te gaan gebruiken.

Uitbreiding Long Monitor

De afdeling Longgeneeskunde van het OLVG streeft ernaar om uiteindelijk alle patiënten die gebruikmaken van MijnOLVG en onder behandeling staan bij de polikliniek op deze manier te gaan begeleiden. “Met de Long Monitor vragen we patiënten minimaal een keer per maand gegevens over hun gezondheid aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over hoesten en kortademigheid, maar ook over eventuele verhoging of koorts”, aldus longarts Herre Reesink. Hij heeft ook een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Long Monitor.

Patiënten die de Long Monitor gaan gebruiken ontvangen via MijnOLVG maandelijks een melding dat de vragenlijst klaar staat om in te vullen. Patiënten mogen, als ze dat willen of denken dat er aanleiding voor is, de vragenlijst ook meerdere keren per maand invullen.

Opvolging na invullen vragenlijst

Wanneer de Long Monitor vragenlijst ingevuld is, zijn er drie opties:

De patiënt ontvangt een bericht dat er geen reden voor contact is. Een maand later vult de patiënt de vragenlijst dan weer in.

De patiënt ontvangt bericht om zelf een afspraak in te plannen bij een van de longartsen of longverpleegkundigen. Daarbij wordt afhankelijk van de urgentie ook aangegeven of de patiënt verwacht wordt die afspraak binnen 1 week of 1 maand in te plannen.

Een longarts of longverpleegkundige belt de patiënt binnen 24 uur.

Het OLVG ziekenhuis wil met deze manier van digitale begeleiding zorg op maat bieden voor chronische patiënten en het aantal onnodige bezoeken aan de poli’s te verminderen. “Niet alleen de zorgverleners, maar ook de patiënt krijgt inzicht in zijn of haar gezondheid. Het mooie is dat klachten door De Long Monitor eerder behandeld kunnen worden”, vertelt Reesink. Daarnaast voorkomt het ook dat klachten ernstiger worden.

Bovendien is het in de huidige tijd, met de weer oplaaiende coronacrisis, ook van belang dat patiënten minder vaak fysiek naar het ziekenhuis komen. De afgelopen maanden hebben daarom een aantal andere longafdelingen van ziekenhuizen monitoring op afstand uitgerold of opgeschaald.