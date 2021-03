Longschade door corona in beeld gebracht via AI

Coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen krijgen meestal een CT-scan om de aard en ernst van een infectie van de longen te bepalen. Met de AI-software CAD4COVID-CT is de beoordeling van deze scans geautomatiseerd. De software detecteert de ernst van corona op basis van het percentage aangetast longweefsel dat wordt aangetroffen. Dit oordeel over de longschade levert kostbare tijdswinst op voor artsen en radiologen.

CAIRELab bundelt AI-toepassingen

De AI-toepassing maakt deel uit van het Clinical Artificial Intelligence Implementation and Research Lab (CAIRELab). Dit kennis- en expertisecentrum bundelt de AI-werkvormen in het LUMC. De afdeling Radiologie is daarin een partner die voorop loopt met de toepassing van AI. Met de data uit de kwantitatieve beeldenanalyse kunnen zorgprofessionals sneller een nauwkeurige diagnose doen van de ernst van de ziekte. Daarnaast kunnen zij ook gemakkelijker het ziekteverloop van patiënten voorspellen.

“De ‘human intelligence’ van de radioloog is goed in staat om patronen te herkennen”, zegt Hildo Lamb, Hoogleraar Radiologie in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). “Maar zeer nauwkeurige kwantificatie en berekeningen van afwijkende gebieden zijn lastiger voor het menselijk brein. De ondersteuning van AI maakt dit met hoge nauwkeurigheid mogelijk en bespaart tijd. Daardoor kunnen we een snellere en meer accurate diagnose stellen van COVID-19, en beter bijhouden of de behandeling aanslaat.”

Kwantificatie longschade

Na elke berekening komt er een pdf-rapport in het systeem te staan. Een radioloog bekijkt en beoordeelt alle rapporten over eventuele longschade. “Het rapport bevat een kwantificatie van hoeveel longweefsel is aangedaan in de verschillende longkwabben”, licht Lamb toe. “Daarnaast maakt het systeem een ‘overlay image’ aan, zodat de radioloog kan zien waarop het algoritme de keuze heeft gebaseerd.”

CAD4COVID-CT is ontwikkeld door Thirona als reactie op de coronapandemie. Het LUMC zet de software in combinatie met IntelliSpace AI workflow van Philips in. Deze suite biedt de mogelijkheid aan zorgverleners om AI applicaties te integreren in het werkproces. Mark van Grinsven, hoofd productontwikkeling bij Thirona, stelt dat de samenwerking met Philips AI naar de voorgrond van de gezondheidszorg brengt en de gebruikers van het LUMC een volledig geïntegreerde workflow biedt. “We geloven dat dit een geweldige eerste stap is naar automatische analyse van medische beelden met AI.”

Het doel van CAD4COVID-CT is om de verdenking van Covid-19 te bevestigen en vervolgens de mate van schade aan het longweefsel te bepalen. Foto: Thirona.

Inzet CAD4COVID

Het Nijmeegse CWZ zet sinds december vorig jaar het CAD4COVID-programma in om beter inzicht te krijgen in de mate waarin het coronavirus longweefsel aantast. De CAD4COVID-techniek wordt volgens radioloog Raymond van Os al naar tevredenheid gebruikt. Voor de toekomst ziet het ziekenhuis meer mogelijkheden om het proces van berekenen en terugsturen van beelden bijvoorbeeld sneller te maken. Maar ook om het programma zelf automatisch slimme betrouwbare inschattingen te laten maken van de waarschijnlijkheid dat er sprake is van een van COVID-longontsteking.

In Nederland is de medisch-specialistische sector volgens consultancybureau KPMG koploper in AI-toepassingen. AI-technologie wordt vooral voor diagnostische doeleinden gebruikt. In de gehandicaptenzorg en jeugdzorg worden toepassingen zoals machine en deep learning nog weinig toegepast. De meeste AI-toepassingen hebben als doel het verbeteren van de zorgkwaliteit of de doelmatigheid van de zorg. Het programma Waardevolle AI voor gezondheid van VWS liet KPMG vorig jaar inventariseren welke kunstmatige intelligentie-toepassingen in Nederland op dit moment voor gezondheid en zorg worden ingezet in de praktijk.