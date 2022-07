Loss-App ondersteunt ouders bij miskraam of verlies baby

Tijdens de zwangerschap zijn er meerdere apps voor vrouwen beschikbaar. Een goed recent voorbeeld is de CWZ zwangerschapsdiabetes app, waarmee vrouwen die zwanger zijn zelf hun diabetes kunnen monitoren en gegevens automatisch doorsturen naar behandelaren. Ook is er een app ‘Isala zwanger worden’ beschikbaar voor paren die te maken hebben met verminderde vruchtbaarheid.

Een Loss-app voor mensen die hun kindje door een miskraam verliezen was er echter nog niet. Terwijl paren die hiermee te maken hebben wel degelijk behoefte hebben aan steun en informatie. De app vervangt niet het persoonlijk contact of gesprekken met dokters en verpleegkundigen. Wel kan de app ouders ondersteunen en bijvoorbeeld helpen om in contact te komen met lotgenoten.

Concrete oefeningen in loss-app

Een grote vraag is hoe je omgaat met zo’n groot verlies. Het overlijden van een baby tijdens of vlak na de zwangerschap of geboorte is namelijk een intens verdrietige en ingrijpende gebeurtenis. De gratis Loss-app die te vinden is in de Playstore en de Apple store ondersteunt ouders die dit meegemaakt hebben. Er staat informatie op, er wordt inzicht gegeven en er zijn concrete oefeningen om mensen te helpen om zo goed mogelijk om te gaan met hun verlies.

Informatie, oefeningen en lotgenotencontact

De app kan ouders steunen bij verlies van een baby door een miskraam en zwangerschapsafbreking rondom de geboorte of kort daarna. Er komt dan veel op ouders af. De app geeft informatie over afscheid nemen en het leren leven met dit verlies. Ook vind je er informatie over onderzoeken, bevallen en lichamelijk herstel.



De inhoud van de app is onder meer gebaseerd op de kennis en ervaring van deskundigen van het Maasstad Ziekenhuis en Steunpunt Nova, het landelijk steunpunt voor ouders die hun baby verliezen. Wietske Vrijland, bestuurder Maasstad Ziekenhuis vertelt op de website van het ziekenhuis: “In Geboortehuis Maas worden ook patiënten begeleid die met dit verlies te maken krijgen. Ondersteuning daarbij is belangrijk en deze nieuwe app helpt daarbij.”