Lucien Engelen, Deloitte: ‘We gaan toe naar gepersonaliseerde voeding, zorg en winkelen’

Engelen noemt The Future of Health – gezondheid dus, niet gezondheidszorg – de belangrijkste randvoorwaarde voor een duurzaam, toegankelijk en betrouwbaar zorgsysteem. “Maar daarbij komt meteen, met stip, The Future of Food om de hoek kijken. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond blijven of gezonder worden door anders met voeding om te gaan? En dan volgt The Future of Retail.”

Met dat laatste doelt de digitaal expert ook – en misschien wel juíst – op fysieke, offline winkels: de supermarkt in de wijk, de drogisterij in het centrum.

Retailcomponent

In de gezondheidszorg vinden veel routinematige handelingen plaats die, mede door technologie, minder complex worden, constateert Engelen. “Een deel van die handelingen kan wellicht op een andere plek en door iemand anders worden gedaan. In Amerika zijn drogisterijketen Walgreens en Amazon flinke stappen aan het nemen met digitale zorg. BestBuy is er een e-health-afdeling aan het opzetten.”

Digitale zorg zit deels in de persoonlijke levenssfeer, stelt Engelen: mensen willen dingen over zichzelf weten. Maar het kruipt steeds verder toe naar toepassingen voor – bijvoorbeeld – mensen met een chronische aandoening. “Of denk aan een app als Jumbo Foodcoach.”

De app geeft consumenten persoonlijk voedingsadvies en suggesties voor gezondere alternatieven op het boodschappenlijstje. Dat past helemaal bij het soort initiatieven voor een gezonde en duurzame voedselvoorziening waar Deloitte zich voor inzet, aldus Engelen.

Gepersonaliseerde voeding, zorg, winkelen

“We gaan toe naar gepersonaliseerde voeding, naar gepersonaliseerde gezondheidszorg en naar gepersonaliseerd winkelen. Idealiter zullen we moeten gaan kijken in hoeverre we de component ‘retail’ in die driehoek een plek kunnen geven en hoe de drie componenten elkaar kunnen versterken.”

De supermarkt is in Engelens optiek ‘het laatste bastion in de wijk’ dat een aantal functies in zich verenigt, zoals van de bank en het postkantoor. “De supermarkt speelt ook een grote rol op het gebied van voeding. Een aantal partijen is al bezig met het goedkoper maken van bijvoorbeeld vegetarische hotdogs ten opzichte van de vette hap. Dat vind ik getuigen van leadership en is een voorbeeld van wat retail kan doen.”

