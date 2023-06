LUMC en Ancora bouwen The Box-concept verder uit

The Box werd in 2018 officieel geïntroduceerd om patiënten in staat hun eigen gezondheidstraject in handen te nemen. Het concept is ontworpen voor langdurige ondersteuning en coaching van patiënten. De zorgpaden zijn wetenschappelijk gevalideerd over verschillende implementaties onder begeleiding van erkende universitaire experts op het gebied van digitale gezondheid, zorg en psychologie.

Duurzame veranderingen

In 2024 moeten platformdiensten gelanceerd worden die technisch geschikt zijn voor snelle integratie in bestaande zorginformatiesystemen van ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties. IT-mensen van het LUMC moeten hier zo min mogelijk werk aan hebben, aldus het universitair ziekenhuis en Ancora. Het digitale platform van deze aanbieder faciliteert middels combinatie van data-analyse, machine learning en gedragswetenschap gepersonaliseerde interventies en ondersteuning aan patiënten. Het is de bedoeling zo duurzame veranderingen in de levensstijl te stimuleren, wat mensen in staat stelt betere gezondheidsresultaten te behalen.

Samen gaan LUMC en Ancora Health onderzoeksinitiatieven starten om het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en data-analyse te onderzoeken. Hierbij moet het ontwikkelen van datagestuurde inzichten die vroegtijdige opsporing, gepersonaliseerde behandelingsopties en verbeterde resultaten voor patiënten mogelijk gaan maken. Dit alles om de gezondheidszorg verder te optimaliseren. Ook het National eHealth Living Lab (NeLL, werkend vanuit het LUMC) zal hier een bijdrage aan leveren.

Tijdige interventies thuis

Het integreren van Ancora’s remote monitoring technologie en de klinische expertise van het LUMC, moet het patiënten mogelijk maken om gepersonaliseerde zorgplannen, regelmatige gezondheidsmonitoring en tijdige interventies thuis te ontvangen. Door de uitbreiding van telegeneeskunde kunnen patiënten ook op afstand in contact komen met artsen en specialisten van het LUMC, wat onnodig reizen overbodig maakt. De toegang tot gespecialiseerde zorg verbetert voor de patiënt, terwijl ze hun huis niet meer uit hoeven.

Prof. Douwe Atsma, Hoogleraar Cardiologie en CMIO bij het LUMC en bestuurslid van NeLL, stelt dat de samenwerking met Ancora Health een spannende mijlpaal markeert in “onze missie om een revolutie teweeg te brengen in de gezondheidszorg. Door de onderzoekscapaciteiten van het LUMC te combineren met de digitale expertise van Ancora Health, hebben we een unieke kans om gepersonaliseerde, effectieve interventies te leveren. Deze zullen een significante impact hebben op de uitkomsten bij patiënten en de zorglast gaan verlagen. De implementatie richt zich eerst op geselecteerde use-cases in andere ziekenhuizen en eerstelijnszorginstellingen in Nederland. Vanaf 2024 nemen we de volgende stap met internationale implementaties.”

Over The Box

Let LUMC introduceerde The Box in 2018, destijds als onderdeel van een postoperatief e-health-programma voor hartpatiënten na een openhartoperatie. De box bevatte een bloeddrukmeter, hartritmemonitor, weegschaal, zuurstofsaturatiemeter, thermometer en een stappenteller, waarmee men thuis lichaamsfuncties kon meten.

In april 2020 breidde het ziekenhuis The Box uit voor mensen met Covid. Het betrof patiënten die nog milde klachten hadden en waarvoor opname ook niet (langer) noodzakelijk was. Deze COVID-box bevat een digitale thermometer, bloeddrukmeter en zuurstofsaturatiemeter. De patiënt gaf dagelijks de met thuismonitoring verzamelde data tijdens een videoconsult door aan een zorgverlener, die zo nodig passende actie ondernam.

In juni 2020 volgde de LUMC Care app, ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de LUMC Box. Met de LUMC Care app geven mensen meetwaarden en klachten digitaal door. Eerder gebeurde dat vaak analoog of met verschillende apps. De Care app was destijds beschikbaar voor patiëntgroepen met onder meer COVID-19, hartklachten en zwangeren.

In januari 2022 voegde het CAIRELab van het LUMC een nieuwe toepassing aan The Box van het LUMC toe. Die maakt het mogelijk om metingen met het thuismonitoring-instrumentarium van het LUMC automatisch te verwerken. Het gaat om een AI-algoritme dat momenteel geïmplementeerd wordt. Doel is om verpleegkundig specialisten te ontlasten.