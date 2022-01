LUMC en UL intensiveren ICT samenwerking voor onderzoek

De samenwerking omvat onder andere ook het optimaliseren van beheer, ondersteuning en exploitatie en het benutten van schaalvoordelen voor onderzoek. Het LUMC en de Universiteit Leiden zullen bovendien zowel op strategisch als op tactisch-operationeel niveau samenwerken.

Samenwerking voor onderzoek

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst beslaat in eerste instantie drie onderwerpen. Ten eerste zullen het LUMC en de Universiteit Leiden het delen van rekenkracht voor data-intensief onderzoek door gebruik van elkaars High-Performance Computing systemen voortzetten. Daarnaast gaan de twee instellingen samenwerken op het gebied van opslag en beheer van onderzoeksgegevens. Ten derde zal ook de samenwerking met betrekking tot het gebruik van elkaars datacenters voor de hosting van onderzoeksapparatuur worden geïntensiveerd. In 2018 sloten het LUMC en de UL al een overeenkomst voor het gezamenlijk ontwikkelen en bouwen van een supercomputer voor onderzoek.

Voor het LUMC is de samenwerking met de Universiteit een aanvulling op de strategische positionering. Bij de zorginstelling wordt veel data-gedreven onderzoek naar de gezondheid van mensen uitgevoerd. Zo is ‘Population Health’ een van de strategische speerpunten. De meer generieke data van de Universiteit Leiden kan nieuwe inzichten geven in de leefstijl van mensen in de regio, en gerichter handvatten bieden voor ziektepreventie.

Ondertekening voor de camera

De nieuwe overeenkomst werd met de ondertekening door vice-voorzitter van het College van Bestuur Martijn Ridderbos van de Universiteit Leiden en lid van de Raad van Bestuur Kim Smit van het LUMC. Dat gebeurde vlak voor de Kerst, waarbij de ondertekenaars elkaar ontmoetten via een videobelverbinding.

“Nieuwe inzichten en meer schaalvoordelen en flexibiliteit in rekenkracht maken nieuwe onderzoeken en innovaties mogelijk. Bovendien wordt er samen kennis opgebouwd, en uitgewisseld tussen beide organisaties. Al met al een mooie insteek voor een vruchtbare samenwerking tussen twee voor de hand liggende partners”, vertelt Kim Smit van het LUMC.

“We vullen elkaar goed aan in de samenwerking en dat is mooi. Zo ontsluiten we nieuwe inzichten doordat we allebei data vanuit een ander perspectief verzamelen, en we hoeven geen kostbare ICT-resources dubbel aan te schaffen. Wij beschouwen dit als een initiatief dat navolging geniet in andere delen van ons beider organisaties”, aldus Martijn Ridderbos van de UL.