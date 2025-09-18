Luscii & Graphnet bouwen grootste thuismonitoringplatform voor NHS

De Nederlandse monitoring-app Luscii en Britse zorg‑informatica‑partij Graphnet kondigen een strategisch partnerschap: samen lanceren zij Graphnet RM, het meest geavanceerde thuismonitoringplatform in het Verenigd Koninkrijk. Het platform combineert de luscii‑app met slimme algoritmes en het Population Health Dashboard van Graphnet. Enige NHS‑trusts gebruiken de dienst al; ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorginstellingen kunnen patiënten op afstand monitoren via één geïntegreerd systeem.

Digital health op grote schaal

Deze samenwerking komt op een moment dat digitale zorg buiten ziekenhuizen sterk in opmars is. Verwacht wordt dat binnen twee jaar nog zo’n 500.000 extra patiënten deelnemen aan thuismonitoringsprogramma’s. Graphnet RM is al actief binnen 20 NHS Integrated Care Systems en ondersteunt 17 miljoen mensen via Population Health‑ en Shared Care Records. Tot op heden worden meer dan 75.000 patiënten in Engeland en ruim 400.000 in Europa thuis gemonitord, goed voor meer dan 60 miljoen patiëntdagen.

Luscii, Europees leider in thuismonitoring in 11 landen, wordt verder ondersteund door moederbedrijf OMRON Healthcare, bekend van miljoenen bloeddrukmeters. Deze technologische en organisatorische schaal maakt het mogelijk om real‑time data te verzamelen, population health inzichten te benutten en proactieve zorg buiten het ziekenhuis te leveren.

Unieke combinatie en zorgvernieuwing

De combinatie van remote monitoring, gedeelde medische dossiers (Shared Care Records) en population health‑data is ongekend binnen de NHS. Niet alleen kunnen zorgprofessionals risico’s en behandelingen beter volgen, ook kunnen interventies worden afgestemd op patiëntgroepen. Monitoring leidt al tot concrete resultaten: ziekenhuisopname en acute zorggebruik dalen tot wel 50 procent bij gemonitorde patiënten.

Het platform versterkt relevante doelstellingen uit het NHS Long Term Plan, met name digitale transformatie, preventie en het verlichten van de druk op acute zorg. Een belangrijke troef is dat Graphnet RM een end‑to‑end oplossing biedt: van patiëntidentificatie tot digitale monitoring, met integratie van data‑analyse, alerting en klinische workflows.

“Wij werken al jarenlang met de thuismonitoring van Graphnet en zijn blij met deze stap. De nieuwe oplossing bevat vrijwel alle functies die we pas in toekomstige releases verwachtten, maar er nu al zijn”, aldus Rosie Kaur, Deputy CMO Physical Health en CCIO bij Merseycare NHS FT.

Kritische succesfactoren en implementatie

Volgens stakeholders uit het veld, zoals Merseycare NHS Trust, bevat Graphnet RM al mogelijkheden die oorspronkelijk pas in latere releases verwacht werden. Toch is goede implementatie cruciaal: digitale volwassenheid, interoperabiliteit, betrouwbaarheid, gebruikersacceptatie, privacy en beveiliging zijn vereist om het systeem breed en veilig uit te rollen.

Markus Bolton (Graphnet) benadrukt dat thuismonitoring een kerncomponent wordt van toekomstige NHS‑zorgmodellen. Freek Baars (Luscii) voegt toe dat de ervaringen in Engeland ook relevant zijn voor Nederland: de transmurale thuismonitoring, waarbij ziekenhuizen, huisartsen en regionale partijen samenwerken, biedt leerpunten die toepasbaar zijn in Nederlandse context.

Met Graphnet RM zetten Luscii en Graphnet een grote stap richting toekomstbestendige zorg. Technologie, data en schaal worden gecombineerd om proactieve, gepersonaliseerde zorg mogelijk te maken. Voor patiënten betekent dit meer controle, voor zorgorganisaties minder druk op acute zorg, en voor het systeem potentiële kostenbesparingen. De uitdaging zit nu in het consistent valideren, beveiligen en inbedden van deze innovatie in bestaande zorgprocessen.

“Met de overname door OMRON Healthcare ontstaan nieuwe verbindingen die ons product ook voor Nederland kunnen verrijken. Zo ook dit partnership met Graphnet. We leren van deze toepassingen en nemen ze mee terug naar Nederland, zoals transmurale thuismonitoring door ziekenhuizen, huisartsen en regionale spelers in Nederland dat ooit in Engeland begon”, benadrukt Freek Baars, verantwoordelijk voor Luscii in Nederland.