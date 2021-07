Luscii schrapt merknaam in telemonitoring-app

Business developer en mede oprichter Ronald Scheffer van Luscii geeft aan te weten dat Luscii het afgelopen jaar een bekend bedrijf geworden met een goede reputatie. Toch was er volgens hem een goede reden om de merknaam te verwijderen. “Dat doen we dus vooral voor patiënten. Voor hen is het verwarrend als het ziekenhuis thuismeten aanbiedt, en ze vervolgens geconfronteerd worden met een app die ze niet kennen. Starten met begeleiding op afstand is voor veel mensen al spannend genoeg.”

Continuïteit van zorg

‘Voor ziekenhuizen zijn we inmiddels een bekend bedrijf’, vult Hugo van der Wedden aan, medisch socioloog, verpleegkundige en adviseur van Luscii. “‘Maar patiënten kennen ons niet. Zij kennen het ziekenhuis en juist die relatie is belangrijk. Van der Wedden stelt dat steeds vaker het gevoel kreeg dat het bedrijf tussen de patiënt en zijn zorgverleners in stond. “Patiënten noemen ons vaak ‘Luski’. Helemaal niet erg, maar het zegt wel wat. Als onze app naam en logo’s van het ziekenhuis draagt, dan schept dat continuïteit van zorg. Juist dat is nodig om van telebegeleiding een succes te maken.’

Het CWZ is zoals eerder aangegeven het eerste ziekenhuis dat de nieuwe mogelijkheid gebruikt. Patiënten zien in de app alleen nog de naam en de huisstijl van het ziekenhuis. Ook mailtjes die patiënten krijgen als het weer tijd is voor een meting, hebben CWZ als afzender. Het CWZ zet de app onder meer in voor thuisbegeleiding van mensen met corona, astma, diabetes, COPD, hartfalen en recent nog maculadegeneratie (netvliesveroudering).

Luscii en de Corona Check

Luscii was oorspronkelijk een merk van ehealth-bedrijf FocusCura. In 2019 werd het verzelfstandigd. Vorig jaar stond het samen met het Amsterdamse OLVG aan de wieg van de Corona Check, een app die mensen moest helpen om eenvoudig te achterhalen of symptomen die zij hadden, konden duiden op een coronabesmetting. Die app werd later landelijk ingevoerd. Luscii won onlangs de Prix Galien Award vanwege de impact op de coronapandemie.