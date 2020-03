Maarten van Rixtel: ‘Digitale wereld eist radicaal andere organisatie’

“Digitaliseren doe je van buiten naar binnen. Het gaat niet om het inzetten van digitale instrumenten in de huidige setting, maar hoe je de organisatie aanpast aan de vraag van klanten in een digitale wereld. En die dient zich nu aan”, stelt Van Rixtel. Alleen door het concept ‘zorg verlenen’ vergaand te flexibiliseren denkt hij dat zorgorganisaties kunnen overleven in deze nieuwe realiteit. Met Sensire heeft hij inmiddels een aantal belangrijke stappen op deze weg gezet, waaronder oprichting van service centrum NAAST.

Zelfstandige teams

Van Rixtel: “Wij hebben ons zes jaar geleden de vraag gesteld: wat betekent het als we in een digitale wereld terechtkomen? Dat heeft geleid tot een transformatiestrategie met drie paradigma’s, waarop we onze organisatie nu vormgeven: professionele autonomie, digitalisering en waarde toevoegen. We streven naar gepersonaliseerde zorg, maar als die kleinschalig wordt georganiseerd, is er onvoldoende geld om te kunnen innoveren. Daarom is besloten dat het leveren van zorg klein, maar de ondersteuning groot moet zijn. We organiseren de wijkverpleging en in de toekomst ook de intramurale zorg, volledig vanuit de professionele autonomie van de hbov’er. Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de inzet van middelen en de kwaliteit.”

Sensire verandert daardoor van zorgverlener in een organisatie die zorgprofessionals ondersteunt. “De professional ten dienste van de organisatie gaat dus over in de organisatie ten dienste van de professional”, aldus Van Rixtel. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen voortaan in kleine, zelfstandige teams werken en zich richten op hoe ze mensen effectief kunnen helpen om een zinvol leven te leiden. Sensire ondersteunt hen daarbij.

Vier rollen in digitale wereld

In dit nieuwe model in de digitale wereld heeft de zorgorganisatie vier rollen, waarmee de zorgprofessionals worden ondersteund:

Contracten afsluiten met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten; Innoveren om digitale hulpmiddelen en de daardoor veranderende zorgprocessen voor en met zorgprofessionals en cliënten te ontwikkelen en implementeren; Professionaliseren zodat de verpleegkundigen ook andere dan vakinhoudelijke competenties ontwikkelen; Ondersteuning bieden op het gebied van HR, salarisadministratie, declareren aan verzekeraars, ICT etc.

In ICT&health 2, dat half april verschijnt, licht Van Rixtel toe hoe Sensire de organisatie heeft aangepast aan deze paradigmashift en het bijbehorende nieuwe zorgmodel.