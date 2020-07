Maartenskliniek: ‘Betere ondersteuning professional, patiënt’

Hij constateert dat veel zorgorganisaties bij de realisatie daarvan worden belemmerd door de innovatie-agenda van IT-leveranciers. Om dit te doorbreken implementeerde de Sint Maartenskliniek een nieuwe informatie-architectuur, waardoor het ziekenhuis data gemakkelijk kan uitwisselen en gebruiken in andere toepassingen.

“In de zorg wordt sterk de nadruk gelegd op het unieke: iedere patiënt is anders en verdient een specifieke, op zijn situatie afgestemde behandeling. In het verlengde daarvan denken veel zorgorganisaties dat ook de ICT uniek moet zijn, speciaal voor hen ontwikkeld. Dat staat een snelle opschaling van digitale technologie in de weg”, stelt Van Houdenhoven. “Het gesprek met de patiënt, het advies en de behandeling zijn uniek, maar de manier waarop je dat ondersteunt niet.”

Ook te lang polderen over standaarden en de afhankelijkheid van IT-leveranciers noemt hij als obstakels op weg naar het breed inzetten van nieuwe applicaties. De IT-minded bestuurder vindt het dan ook hoog tijd voor een andere aanpak zodat digitale toepassingen kunnen worden ontwikkeld, die de behandeling van patiënten en de communicatie met hen en andere partners in het zorgnetwerk goed ondersteunen.

Integratie- en datalaag Maartenskliniek

Om dit te realiseren, koos de Sint Maartenskliniek voor een nieuwe informatie-architectuur, waarbij een integratie- en virtuele datalaag is gelegd over de bestaande applicaties, zoals het elektronisch patiëntendossier HiX van ChipSoft, AFAS en Avenade voor de bedrijfsvoering en radiologieverslaglegging van Philips. De kliniek, gespecialiseerd in houding en beweging, is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat deze architectuur heeft geïmplementeerd. Van Houdenhoven: “Hiermee koppelen we data los van applicaties, waardoor we gegevens gemakkelijk kunnen uitwisselen en gebruiken in andere toepassingen.”

Deze manier van werken geeft het ziekenhuis de regie over haar eigen data en de vrijheid om te ontwikkelen wat artsen, verpleegkundigen en patiënten nodig hebben. In de coverstory van ICT&health 5, die rond 27 augustus verschijnt, vertelt de bestuursvoorzitter hoe deze informatie-architectuur is ingericht en welke nieuwe toepassingen de Sint Maartenskliniek op basis hiervan gaat ontwikkelen.

