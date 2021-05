Maartenskliniek zet app in voor thuismonitoring na operatie

De orthopedisch chirurgen van de kliniek (voor mensen met onder meer klachten aan het bewegingsapparaat) ontwikkelden de app samen met leverancier Luscii. Op het gebied van orthopedie bestond er nog geen app voor thuismonitoring. De eerste patiënten die de Luscii-app gebruiken, zijn mensen die een rugoperatie (decompressie / spondylodese) krijgen. Zij beantwoorden vóór en na de operatie dagelijks via de app enkele vragen. Gewoon thuis. Ook vullen ze een aantal gegevens in, zoals temperatuur en pijnscores.

Inzicht in effect operatie

De betrokken zorgverleners evalueren en controleren de antwoorden en meetgegevens. Zien zij afwijkingen, dan nemen ze contact op met de patiënt om mogelijke stappen te bespreken. Patiënten kunnen er ook voor kiezen om hun stappenteller te koppelen aan de app. De zorgverleners kunnen zo de mobiliteit van de patiënt vóór en ná de operatie vergelijken. Dat geeft weer inzicht in het effect van de operatie op de activiteit van de patiënt.

De Luscii-app geeft op basis van de antwoorden en meetgegevens ook zelf ‘alerts’ en adviezen aan de patiënt. Daarnaast kunnen gebruikers extra informatie over de behandeling en de nazorg in de app vinden.

“Hiermee verbeteren we de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten”, stelt wervelkolomchirurg Robert Jan Kroeze. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de app. “Bovendien krijgen ze met de app ook meer regie over hun eigen gezondheid. We beginnen dus bij rugpatiënten. Als de ervaringen goed zijn, kunnen we de app eenvoudig aanpassen en inzetten bij andere patiënten van onze afdeling Orthopedie.”

Thuismonitoring bij Maartenskliniek

De Sint Maartenskliniek zet vaker apps in als onderdeel van de digitalisering van de zorg en zorgprocessen waar bestuursvoorzitter Mark Van Houdenhoven naar streeft (zie ook het interview met hem in ICT&health 3, 2020). Zo introduceerde de kliniek in 2019 een app waarmee jicht-patiënten hun aandoening thuis beter inzichtelijk kunnen maken voor zichzelf en voor artsen. Een jaar eerder werd een app voor reumapatiënten geïntroduceerd waarmee zij vermoeidheidsklachten beter in kaart kunnen brengen en bekeek de kliniek de effectiviteit van een informatie-app voor artrose-patiënten.