Maasstad: thuismonitoring bij hoge bloeddruk beter

De uitbreiding van thuismonitoring vindt mede plaats na het succesvol op afstand controleren van patiënten die met het coronavirus in het Maasstad Ziekenhuis hebben gelegen. Afgelopen april bleek uit onderzoek van het ziekenhuis dat de gemiddelde ligduur van patiënten met corona tot 11 dagen bekort kon worden door hen thuis te begeleiden met monitoring en zuurstoftoediening. Ander onderzoek van onder meer het LUMC bevestigde deze conclusies.

Thuismonitoring bloeddruk beter

Een te hoge bloeddruk – hypertensie – heeft een negatieve invloed op hart- en bloedvaten. Goede controle van de bloeddruk is daarom belangrijk. Dit gebeurt meestal in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat het beter is om de bloeddruk onder normale leefomstandigheden te meten, meestal thuis.

“De bloeddruk is in de thuissituatie het meest representatief”, vertelt Stephanie de Koning, verpleegkundig specialist in het Maasstad Ziekenhuis. “Daarom zet het Maasstad Ziekenhuis nu de Luscii-app in die de metingen die thuis worden gedaan, doorgeeft aan de afdeling Interne Geneeskunde”, “Hierdoor hoeven onze patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen én kunnen wij eerder ingrijpen als dat nodig is.”

De thuismonitoringapp van Luscii wordt ook gebruikt bij patiënten die op de Spoedeisende Hulp binnenkomen met acute hypertensie. “Zodra het medisch verantwoord is, kunnen mensen met de app naar huis. Zij krijgen instructies hoe vaak en op welke manier zij hun bloeddruk moeten meten”, aldus Iris Verberk, internist in het Maasstad Ziekenhuis. “Voordeel van de app is dat we alleen ingrijpen als het nodig is, waardoor er minder onnodige contactmomenten zijn. Daarnaast kan het zelf monitoren en het op afstand controleren van de bloeddruk veel stress wegnemen bij de patiënt, die anders vaak een paar weken moet wachten op de volgende controle-afspraak.”

Gemeten waarden doorgeven

Patiënten met chronische hypertensie kunnen voortaan thuis, op van te voren afgesproken momenten, de bloeddruk meten. Daarna geeft hij/zij via de thuismonitoring-app op de smartphone de gemeten waarden door, evenals gegevens, zoals gewicht en lichamelijke activiteit. Als na een meting blijkt dat de bloeddruk te vaak te hoog is, geeft het systeem een melding. De verpleegkundig specialist neemt dan contact op met de patiënt om eventuele aanpassingen in het behandelplan te bespreken.

Ada Schouten – Visser uit Rotterdam, patiënt in het Maasstad Ziekenhuis, was niet meteen enthousiast over thuismonitoring. “Maar mijn dochter heeft me geholpen en het valt me 100 procent mee.” Ze geeft haar bloeddruk nu twee keer per week door en vult soms bij opmerkingen in hoe ze zich voelt. “Dat is heel makkelijk en je merkt dat ze er in het ziekenhuis naar kijken. Van de week kreeg ik na het doorsturen een bericht dat mijn hartslag te laag was en werd mijn medicatie aangepast. Ik vind het ideaal.”

Leefstijl helpt bloeddruk verlagen

De bloeddruk-app geeft ook informatie over wat patiënten zelf kunnen doen om hun bloeddruk te verlagen, zoals gezond eten, bewegen en beperking van zoutinname. “Het is ook mogelijk om het gewicht en stappen bij te houden”, legt verpleegkundig specialist De Koning uit. “Verder kunnen herinneringen aan medicatie worden ingesteld en zijn er educatieve modules beschikbaar met informatie over hoge bloeddruk en een gezonde leefstijl. Hierdoor zetten we patiënten meer in hun eigen kracht en stimuleren we hun eigen bijdrage aan de behandeling. Binnenkort hopen we de resultaten van deze nieuwe benadering aan te kunnen tonen middels wetenschappelijk onderzoek.”