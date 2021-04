Maastricht UMC+ begint met pilot voor BeterDichtbij

Door gebruik te maken van de app kunnen patiënten rechtstreeks een vraag stellen of bericht versturen. Vanaf iedere gewenste locatie, op ieder gewenst moment. Het chatgesprek met de arts of andere zorgverlener is daarnaast overal en altijd na te lezen. De zorgverlener kan reageren op een moment dat dit voor hem of haar makkelijker is.

Eerste UMC-inzet in volwassenenzorg

Maastricht UMC+ is het eerste UMC dat BeterDichtbij inzet in de volwassenenzorg. Eerder al startte Erasmus MC-Sophia met de digitale dienst. In die Rotterdamse UMC voor kinderen, waren al na enkele maanden meer dan 1.000 digitale gesprekken gestart via BeterDichtbij. In oktober 2020 begon ZuidOostZorg als eerste VVT-organisatie met BeterDichtbij. De app is ontwikkeld voor patiëntcontact in ziekenhuizen, maar blijkt ook goed inzetbaar in de ouderenzorg.

Het Friese ziekenhuis Nij Smellinghe (Drachten) zet BeterDichtij al sinds april 2019 in. “De zorg wordt er ook beter van, want het resulteert ook in een kortere wachttijd voor de patiënt,” vertelt Martje Kuipers, teammanager van Dermatologie. Ze gaat in op de effecten van digitaal contact op de afdeling Dermatologie en de belangrijkste voorwaarden voor succes.

Laagdrempelig digitaal contact

Nij Smellinghe had al langer de wens om veilig digitaal contact aan te bieden aan patiënten. Tegelijk wil het ziekenhuis voor iedereen toegankelijk te zijn. Belangrijke redenen om BeterDichtbij in te zetten voor digitaal contact. Martje Kuipers hierover: “We wilden heel graag het aantal telefoontjes met ‘overige’ vragen verminderen en tegelijk de patiëntvriendelijkheid en toegankelijkheid verhogen. En dat kan nu.”

Waar patiënten van het ziekenhuis eerst alleen op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 konden bellen met hun vraag, kunnen zij dat nu op ieder moment en waar ze ook zijn, via de BeterDichtbij app sturen naar hun eigen arts of andere zorgverlener. De zorgverlener beantwoordt de vragen op een moment dat het hem of haar past, meestal een vast aantal momenten in de week. En net als telefonisch contact, verloopt het digitale contact veelal ook eerst via de poli-assistenten. Is het nodig dat de medisch specialist antwoordt, dan wordt de vraag doorgezet.

App standaard aangeboden

Inmiddels krijgen veel nieuwe patiënten op de afdeling Dermatologie standaard BeterDichtbij aangeboden tijdens het eerste consult. Dit doen de poli-assistenten van de vakgroep zelf, zij combineren dit met het afnemen van de anamnese. BeterDichtbij wordt op bijna alle poliklinieken van het ziekenhuis ingezet, net als op de klinische afdeling Lymfologie.

Ook tijdens de coronaperiode kunnen nieuwe patiënten, bijvoorbeeld mensen die met een ‘plekje’ bij de huisarts zijn geweest, door gebruik van BeterDichtbij op afstand al sneller worden geholpen. “Dit resulteert in een kortere wachttijd voor de patiënt,” vertelt Kuipers. “De patiënt kan via BeterDichtbij alvast een foto sturen, die zo door de dermatoloog wordt beoordeeld. En tijdens telefonisch consult kan er bijvoorbeeld al worden gestart met een behandeling, zoals het smeren van een benodigd middel.”