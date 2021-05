Maastricht UMC+ brengt hersentumor beter in beeld

FET (Fluor-Ethyl-Tyrosine) is een aminozuur en wordt opgenomen in gebieden waar veel eiwitten worden aangemaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde kwaadaardige hersentumoren zoals glioblastomen. Met een PET/MRI-scanner (Positron Emissie Tomografie en Magnetic Resonance Imaging gecombineerd) kan de opname van FET in de hersentumor exact ‘gemeten’ en in beeld gebracht worden. Dat is bijvoorbeeld van belang om te bepalen wat de beste plek is om een neurochirurgisch biopt te nemen.

Effecten bestraling hersentumor

Ook kan beeldvorming met deze nieuwe methode helpen om de effecten van bestraling te onderscheiden van groei van de tumor. Het doel van bestraling is dat de tumor slinkt, maar het omliggende weefsel kan ook op de bestraling reageren. Met een MRI is het niet altijd goed mogelijk om het verschil te zien tussen de verandering van omliggend weefsel en eventuele groei van de tumor. De nieuwe FET-PET/MRI wordt met name aangevraagd voor patiënten bij wie twijfel is over het effect van de behandeling.

Voorbeeld van een FET-PET/MRI-scan, waarbij de afwijking duidelijk oplicht in de hersenen. Afbeelding: Maastricht UMC+.

Voorheen werden patiënten voor dit onderzoek doorverwezen naar het PET-onderzoekscentrum in het Duitse Jülich. Dat het nu in Maastricht aangeboden wordt voor de OncoZON-regio (Limburg en het noordoostelijke deel van Brabant), heeft directe voordelen voor de patiënten van Maastricht UMC+:

Behandeling dichter bij huis, dus minder reistijd, en nauwkeurigere en snellere diagnostiek en dus ook snellere behandeling.

De patiënt hoeft maar één keer gescand te worden, in plaats van twee keer in het verleden.

Nauwe samenwerking

Het nieuwe FET-PET/MRI-onderzoek is mogelijk geworden door nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen van het Maastricht UMC+: Beeldvorming, Neurologie, Neurochirurgie, Radiotherapie en Medische Oncologie, en door de steun van de directies van het Oncologiecentrum en het Hersen/Zenuwcentrum.

De nieuwe manier van beeldvorming van een hersentumor wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in de hybride PET/MRI-scanner van het Maastricht UMC+. Deze scanner combineert twee beeldvormingstechnieken in één scanner. Met PET (Positron Emissie Tomografie) kunnen met een radioactieve stof bepaalde processen van organen en weefsels in beeld worden gebracht. Bij MRI (Magnetic Resonance Imaging) worden door een combinatie van sterke magnetische velden en radiogolven beelden gemaakt.

Het Maastricht UMC+ is momenteel – naast het Rotterdamse Erasmus MC – het enige centrum in Nederland dat over een geïntegreerde PET/MRI-scanner beschikt. Het is naar eigen zeggen ook één van de eerste klinieken die de techniek niet alleen voor onderzoek maar ook voor de patiëntenzorg inzet.

Nieuwe scan-apparatuur

Enkele jaren terug nam het Maastricht UMC+ een digitale PET/PT-scanner in gebruik die de tijd voor onderzoek van een patiënt reduceert. De PET/CT-scan onderscheidt zich van zijn voorgangers omdat het gedeelte van het lichaam dat in één keer gescand kan worden, bijvoorbeeld een orgaan, groter is. Dat levert een betere kwaliteit op, waardoor kleine afwijkingen, zoals uitzaaiingen van tumoren en kleine infectiehaarden, beter te zien zijn. Bovendien duren de scans korter.