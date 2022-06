Maastricht UMC+ en Radboudumc intensiveren samenwerking

Maastricht UMC+ en Radboudumc hebben besloten om de onderlinge samenwerking te intensiveren. Inmiddels heeft de zogeheten Academische Alliantie al geleid tot succesvolle samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. Bestuursvoorzitters dr. Bertine Lahuis (Radboudumc) en dr. Helen Mertens (Maastricht UMC+) vinden het gezien de maatschappelijke ontwikkelingen nu hét juiste moment om een tandje bij te zetten.

Academische Alliantie: werk samen aan gezondheidsnetwerken

Het is volgens beide bestuursvoorzitters helder dat ‘de transitie naar de juiste zorg op de juiste plek’ al gaande is. Ook de noodzaak om in te zetten op preventie en duurzaamheid is helder. En je kunt dat alles niet in je eentje bewerkstelligen. “De tijd om de Academische Alliantie te verstevigen is er dan ook absoluut rijp voor, vindt Lahuis: “Het zit in het DNA van UMC’s om gezondheidsnetwerken te bouwen en aan te jagen en om oplossingen aan te dragen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Van lokale zorgnetwerken tot samenwerking met internationale kennisinstellingen. De verregaande krachtenbundeling tussen de twee academische ziekenhuizen van Zuid- en Oost-Nederland gaat daarin nog een stap verder.”

Samenwerking levert synergievoordelen op

Samenwerking tussen academische ziekenhuizen levert onder meer schaal- en synergievoordelen op. Zeker als het gaat om partijen met een schaalgrootte van deze organisaties. In het Maastricht UMC+ en Radboudumc samen werken in totaal 20.000 medewerkers en studeren ruim 8.000 studenten. Vanuit beide UMC’s verschijnen jaarlijks meer dan 6.500 wetenschappelijke publicaties en vinden er ruim 400 academische promoties plaats. Het verzorgingsgebied van de Academische Alliantie beslaat een kleine vijf miljoen mensen in Zuid en Oost-Nederland.

Een goed voorbeeld van synergie, het zogeheten ‘2 + 2 = 5 effect’ is de samenwerking van de apotheken van beide organisaties. Die vonden elkaar zelfs al tien jaar eerder, nog voordat de alliantie in 2018 van start ging. Een academische apotheek maakt gebruik van kostbare infrastructuur, zoals bereidingsfaciliteiten, laboratoriumapparatuur en een distributienetwerk. Samenwerking levert onder meer schaal- en synergievoordelen op om het medicatieproces efficiënter in te richten. Gelijksoortige positieve schaalgrootte-effecten kunnen ontstaan bij samenwerking bij onderzoek, onderwijs, digitalisering, behandelingen enzovoort.

Samenwerking in alliantie wérkt

In de loop der jaren zijn er op verschillende vakgebieden steeds meer samenwerkingen ontstaan. Op het gebied van diepe hersenstimulatie bij bijvoorbeeld Parkinson, de behandeling van (complexe) hartritmestoornissen, kindergeneeskunde of zeldzame bewegingsstoornissen. Complexe patiënten worden in hun eigen UMC behandeld, maar met de kennis en kunde van beide huizen. Tegelijkertijd zorgt de schaalvergroting ook voor een kwaliteitsimpuls. “We hebben een uitstekende basis waar we verder op kunnen bouwen”, zegt Mertens. “Daar plukken we nu al de vruchten van, maar we gaan onze positie in het Nederlandse zorglandschap nog verder verstevigen. Dat is noodzakelijk om ook in de toekomst de academische zorg voor de kleine vijf miljoen mensen in onze gecombineerde verzorgingsgebieden in Zuid en Oost-Nederland te blijven garanderen.”

Academische Alliantie krijgt steeds meer kleur

“Het gaat bij de samenwerking niet alleen om optimale patiëntenzorg, maar we slaan ook de handen ineen voor wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs”, vertelt Lahuis. Vanuit het Academisch Alliantie Fonds investeren we bijvoorbeeld samen in onderzoek en geven wetenschappelijk talent een impuls. We maken het voor opleidingen en docenten eenvoudig om zowel in Maastricht als Nijmegen actief te zijn en bieden gezamenlijk trainingen aan. Al met al biedt dat interessante carrièreperspectieven voor academisch toptalent.”



De Academische Alliantie krijgt volgens de bestuurders de komende tijd steeds meer kleur. Er wordt niet alleen samengewerkt met betrekking tot kerntaken maar ook verantwoordelijkheid gepakt bij het bevorderen van de regionale gezondheid en het aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek.