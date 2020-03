Maatregelen Vodafone voor beperking impact Covid-19

Daarbij meldt de provider ook specifiek het helpen van overheden om inzicht te krijgen in de bewegingen van mensen in getroffen gebieden. De maatregelen die in het vijfpuntenplan genoemd worden blijven in ieder geval van kracht tot 1 september 2020.

Het vijfpuntenplan omvat de volgende maatregelen:

Behoud van de servicekwaliteit van de (mobiele) netwerken

Gegarandeerde levering van netwerkcapaciteit en -diensten kritieke overheidsfuncties

Informatievoorziening voor het publiek verbeteren

Ondersteuning voor thuiswerkers en de toeleveringsketen van mkb-ers

Overheden inzicht geven in de beweging van mensen in getroffen gebieden

Maatregelen voor de gezondheidszorg

Vodafone heeft ook diverse initiatieven gestart ter ondersteuning van de gezondheidszorg. Die sector kampt net een groeiende vraag van klanten die op zoek zijn naar informatie over hun gezondheid in relatie tot het coronavirus. In alle landen waar Vodafone actief is stelt de provider extra netwerkcapaciteit beschikbaar voor ziekenhuizen.

Hiermee kunnen diensten als e-consults via videoverbindingen met patiënten, maar ook videoconferenties tussen zorgpersoneel onderling, ‘in de lucht’ gebracht en gehouden worden. Als voorbeeld wordt een initiatief van Vodafone UK genoemd waar deze diensten, met behulp van de extra netwerkcapaciteit al actief zijn.

De uitbraak van het coronavirus heeft er toe geleid dat het dataverkeer over de netwerken van de provider in sommige gebieden met meer dan 50 procent gestegen is. Mede daarom heeft Vodafone, in landen waar dat van toepassing is, een ontheffing aangevraagd voor het verplicht uitschakelen van de zero-rating bij klanten die door hun databundel heen zijn.

Ondersteuning van overheden

Om de bevolking te informeren krijgen alle overheden de mogelijkheid om via sms-waarschuwingen kritieke informatie te versturen. Waar dat technisch mogelijk is, kan die informatie ook gericht verspreid worden. Bijvoorbeeld naar alle personen binnen een bepaalde stad of regio. Ter ondersteuning van het MKB zal Vodafone rekeningen nu binnen 15 dagen betalen, in plaats van de gebruikelijk 30 tot 60 dagen.

Als laatste gaf Vodafone aan dat het bereid is te helpen bij het opzetten van grote geanonimiseerde datasets voor data-analyse toepassingen. Als voorbeeld wordt de anonieme heatmap genoemd die de provider samenstelt voor de door Covid-19 zwaar getroffen regio Lombardije in Italië. Door middel van die heatmap kunnen de autoriteiten de bewegingen van de bevolking tijdens de virusuitbraak beter begrijpen.

De importantie van goed functionerende mobiele netwerken is van levensbelang. Dat is op zich geen nieuws. De ontwikkelingen gaan razendsnel en waar het enkele jaren geleden nog heel gewoon was dat een mobiele netwerkverbinding af en toe ‘haperde’, is dat nu schier ondenkbaar. Met de komst van 5G en Radio Dot netwerken wordt binnen nu en enkele jaren de volgende stap gezet.