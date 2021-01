Mantelzorgers (her)vinden balans met MantelzorgBalans

Het platform MantelzorgBalans is gevuld met veel informatie, onder andere in de vorm van instructiefilmpjes. Daarnaast biedt MantezorgBalans ook diverse oefeningen en de mogelijkheid om herinneringen op te slaan. Het zorgen voor een dierbare is, ook als het uit liefde gebeurt, voor mantelzorgers een zware opgave. En het telt extra zwaar als die dierbare ongeneeslijk ziek is.

Het (her)vinden van balans

Het is zowel voor de mantelzorger als diegene waar zij voor zorgen een ramp wanneer de mantelzorger door onbalans in elkaar stort of met een burn-out te kampen krijgt. “Het ziekteproces is net een film. Maar je moet de film wel volhouden. En je weet niet hoe lang het duurt. Als je je er helemaal instort en niet op jezelf let, hoe ga je het dan volhouden? Bewaak je energie zodat je ook het einde meemaakt”, aldus de 73-jarige Maurits die voor zijn partner zorgde,

“Voor deze mensen hebben we MantelzorgBalans ontwikkeld. Onze tool helpt mantelzorgers bij het vinden of hervinden van de balans, zodat zij de zorg voor hun dierbare goed kunnen dragen’, zegt Mariët Hagedoorn , UMCG-professor en projectleider van MantelzorgBalans.

“De oefeningen helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, het balanceren van zorgactiviteiten en de andere dingen in je leven, het bepalen van wat jij belangrijk vindt en het organiseren van het contact met de omgeving”, vertelt UMCG-onderzoeker Anne Looijmans. Daarnaast staat op het platform ook verdiepende informatie over hoe je thuiszorg regelt en wat belangrijke zaken zijn om over na te denken of te bespreken. Per onderdeel zijn instructiefilmpjes beschikbaar.

Interviews met mantelzorgers

De basis voor MantelzorgBalans vormden interviews met mantelzorgers en (zorg)professionals. Daarbij werden antwoorden en oplossingen gezocht op vragen als ‘Waar lopen mantelzorger tegenaan?” en ‘Wat zou hen kunnen helpen?’.

“Mantelzorgers blijken veelal tegen dezelfde zaken aan te lopen. Hun grootste zorg is: hoe balanceer je mantelzorgtaken met alle andere activiteiten in je leven? Mantelzorgers staan zelden stil bij hun eigen grenzen en behoeften: zij cijferen zichzelf vaak helemaal weg voor de zieke naaste. En hoe ga je om met je eigen emoties, mag je boos worden op je zieke naaste? En ze hebben een grote behoefte aan informatie. Welke hulp is er en waar kan ik terecht voor hulp?”, aldus Anne Looijmans.

Het project MantelzorgBalans is voortgekomen uit een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen, MantelzorgNL, Zorgbelang Groningen, Ligare, Vilans, Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMW.

Uit een recent onderzoek bleek dat vier op de tien mantelzorgers aangeeft dat ze met de juiste ondersteuning in staat zouden zijn de zorg langer vol te houden. Dat was voorz zorgverzekeraar CZ aanleiding de online tool Mantelzorgtest landelijk beschikbaar te maken.