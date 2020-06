Mantelzorgplatfom wint hackathon reSTART HEALTHcare

Het doel van het evenement was om (digitale) vernieuwing te versnellen en gezondheid en zorg van morgen structureel vorm te geven. 130 deelnemers aan de hackathon hebben van donderdag 11 tot en met maandag 15 juni gewerkt aan digitale oplossingen voor in totaal 21 uitdagingen op het gebied van zorg en gezondheid.

Gezonder leven, aandacht zorgprofessionals

Gisteren hebben zij hun eindresultaten gepresenteerd aan elkaar, aan diverse organisaties en geïnteresseerde partijen. Veel aandacht was er voor platforms om gezonder te leven, maar ook was er een team dat zich richtte op oprechte aandacht voor zorgprofessionals.

Publiekswinnaar Regiethuis.nl eindigde met zo’n 20 procent van bijna 1.000 stemmen op de eerste plek.

Op de tweede plaats eindigde Drukteradar – “Frisse neus, beste keus”. De toepassing moet inzicht bieden welke natuurgebieden rustig zijn en dus geschikt om te bewegen en te wandelen.

Op de derde plek eindigde Healfy – ‘Date met de dokter’, bedoeld om op een laagdrempelige manier gezondheidsadviezen van de arts te kunnen krijgen.

Verbeteringen mantelzorg

Het team van Regiethuis stond onder leiding van Jan-Willem Hoogeweegen directeur Thuishulp Rotterdam. Hij gaf aan deelgenomen te hebben omdat hij er na het overlijden van zijn ouders achter kwam dat er veel te verbeteren was op het gebied van mantelzorg. “Zowel de mantelzorger en de persoon die zorg nodig heeft, willen graag de controle houden. Toen heb ik 2,5 jaar terug Thuishulp Rotterdam opgezet.”

Een collega zag op LinkedIn een oproep van reSTART HEALTHcare Hackthon, wat Hoogeweegen als een kans zag voor verdere verbetering van mantelzorg. “Buiten het winnen van de publiekprijs was het een bijzonder moment toen we kennis maakten met het team. Zulke betrokken mensen van zowel het bedrijfsleven en enthousiaste hackers, die ons vijf dagen lang hebben geholpen.”

Regiethuis.nl heeft de publieksprijs gewonnen van de online hackathon Restart Healthcare.

Na hackathon: doorontwikkelen, opschalen

De oplossingen die de teams na vijf dagen hard werken hebben ontwikkeld, kunnen helpen bij het behalen van de doelstellingen van de hackathon: een gezonder Nederland. Met alle oplossingen wordt dan ook een vervolgtraject ingezet, aldus de initiatiefnemers van de hackathon. Zij worden door middel van een matchmaking proces in de gelegenheid gesteld hun ideeën door te ontwikkelen. Innoveren is slechts het begin, doorontwikkelen en opschaling is even relevant, is de gedachte hierachter.

Hier zijn alle oplossingen nader te bekijken.

Van donderdag 11 tot en met maandag 15 juni 2020 hebben Deloitte, Nationale-Nederlanden, Ministerie van Volksgezondheid en Sport, Alles is Gezondheid, Agis Innovatiefonds en Dutch Hacking Health de online hackathon reSTART HEALTHcare georganiseerd. ICT&health heeft het samenwerkingsverband als mediapartner ondersteund en heeft bericht over het verloop van de hackathon.