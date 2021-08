Marcelis Boereboom nieuwe SG bij VWS

Boereboom wordt daarmee de opvolger van de 1 juni j.l. vertrokken Eric Gerritsen. “Het is eervol om leiding te mogen gaan geven aan het departement waar ik mijn ambtelijke loopbaan in 1984 mocht beginnen, en 29 jaar mocht werken. Ik hoop dat ik mijn kennis en ervaring kan inzetten om met de collega’s van VWS, de andere departementen en het brede VWS-veld oplossingen te vinden voor de vraagstukken waar VWS voor staat”, aldus Boereboom in een reactie op zijn benoeming.

Marcelis Boereboom keert terug bij VWS

“Een ervaren VWS-er die terugkeert als SG om leiding te geven aan de organisatie in deze bijzondere tijd. Met Marcelis heeft VWS een SG aan het roer die met visie, voorbeeldgedrag en aandacht voor verbinding het ministerie verder kan ontwikkelen. Ik kijk uit naar onze samenwerking”, aldus plaatsvervangend secretaris-generaal Abigail Norville.

Marcelis Boereboom is sinds 2017 directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was hij directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van april 2016 tot en met augustus 2016 tevens waarnemend secretaris-generaal bij hetzelfde ministerie.

Eerder vervulde hij diverse functies bij het ministerie van VWS, waaronder directeur-generaal Langdurige Zorg, directeur Curatieve Zorg, plaatsvervangend directeur-generaal Gezondheidszorg en directeur Financiële en Economische Zaken. Marcelis Boereboom studeerde Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie.