Mark Janssen lid Rvb Radboudumc, onder meer focus op ICT

Janssen stelt in een persbericht van het Radboudumc er naar uit te kijken om een bijdrage te mogen leveren aan de ambities van het academische ziekenhuis. “De inzet van onderzoek, onderwijs en zorg in het Radboudumc, de ambitie om daadwerkelijk het meest persoonsgerichte en innovatieve umc te zijn en het belang van netwerken: het spreekt mij zeer aan en het sluit aan bij mijn visie op een toekomstbestendige zorg.”

Loek Hermans, voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (Nijmegen), voegt hieraan toe dat het stichtingsbestuur zeer verheugd is met Mark Janssen een bestuurder te mogen verwelkomen die als CFO van een topklinisch ziekenhuis goed bekend is met academische centra en vertrouwd is met netwerksamenwerking.

Brede ervaring welkom

Bertine Lahuis, lid van de Raad van Bestuur en met ingang van 1 januari 2020 aanstaande voorzitter, benadrukt dat de brede ervaring van Janssen in zorg, financiën, regionale samenwerkingen en zijn brede netwerk zeer welkom zijn. “Verder denken wij met Mark een heel prettige collega te hebben gevonden die ons team goed aanvult om de toekomstige uitdagingen en onze plannen als toonaangevend umc, aan te pakken.”

Mark Janssen wordt per maart 2020 als lid van de RvB van het Radboudumc onder meer verantwoordelijk voor ICT.

De Raad van Bestuur van het Radboudumc bestaat per 15 maart 2020 uit dr. Bertine Lahuis (voorzitter), prof. dr. Jan Smit (decaan/vicevoorzitter) en Mark Janssen (CFO). De procedure voor een vierde lid van de Raad van Bestuur wordt direct na de jaarwisseling gestart. Lahuis volgt prof. dr. Paul Smits op, die sinds maart 2019 het voorzitterschap op zich had genomen na de ziekte en het overlijden van Leon Halder.

Digitale ziekenhuis

Mark Janssen heeft de afgelopen zes jaar mede vorm gegeven aan de bestuurlijke en juridische fusie tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis, zo stelt dit ziekenhuis. Met zijn ruime kennis en ervaring op financieel gebied en vanuit de verpleeghuiszorg heeft hij onder andere de visie op zorg dicht bij huis in samenwerking met andere zorgpartijen in de Havenpolikliniek en Havenue mede ontwikkeld. Daarnaast heeft hij aan de basis gestaan van de Franciscus visie op het digitale ziekenhuis en verdere digitalisering van de zorg.

Mark Janssen (1967) is sinds 2014 lid van de Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland, een topklinisch ziekenhuis in de regio Rijnmond. Hij is CFO en heeft onder andere ICT, zorgverkoop en een deel van de zorg in zijn portefeuille. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zonnehuisgroep Vlaardingen en voorzitter/lid van het bestuur van de landelijke Zonnehuisgroep. Hij studeerde Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde.

De Raad van Toezicht van het Franciscus Gasthuis & Vlietland beraadt zich in afstemming met de Raad van Bestuur op het vervolg omtrent de verdere samenstelling van de Raad van Bestuur.