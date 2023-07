Marktleider zorg-clouddiensten RAM-IT neemt Curatec over

Samen worden RAM-IT en Curatec een grote speler in de zorg-ICT-markt. Bij RAM-IT werken inmiddels 300 IT-experts die grote zorgorganisaties helpen bij het toekomstbestendig maken van hun digitale infrastructuur. Beide organisaties bieden producten en diensten aan die momenteel trending zijn in de zorg, te weten clouddiensten (RAM-IT) en slimme alarm en sensoringsystemen (Curatec).

Cloud en sensoring zijn trending

De portfolio’s van beide dienstverleners, Ram-IT en Curatec, hebben een gouden toekomst. Zo hebben de eerste ziekenhuizen in Nederland al hun complete EPD naar de cloud gebracht en wordt er sowieso overal steeds meer in de cloud gewerkt. In de praktijk is deze manier van werken namelijk gemiddeld genomen minder gevoelig voor cyberaanvallen en kan updaten op de achtergrond gebeuren zonder dat de klant er last van heeft.

De cloud lijkt op de markt aan de winnende hand en dat vraagt bijvoorbeeld om specifiek applicatiebeheer, andere inrichting van cybersecurity, werkplekken en netwerkbeheer. Door slimme inzet van sensoring, de tak van sport van Curatec, ontstaan hiernaast, nu en in de toekomst, steeds praktischere integrale systemen waarop zorgorganisaties door kunnen bouwen omtrent het realiseren van leefcirkels, slimme volgsystemen en effectieve alarmering.

RAM-IT gaat voor groei

Arjan Poulissen, CEO van RAM-IT, licht de beslissing om samen te gaan toe: “We zijn erg blij dat het management van CuraTec heeft besloten om voor RAM-IT te kiezen als partner voor toekomstige groei. We zijn beide ervaren partijen in de zorg en vullen elkaar aan, zowel op het gebied van ICT-diensten als DNA en kijk op de behoeften van de markt. We bedienen samen al meer dan 70.000 zorgverleners op honderden zorglocaties en nu kunnen we samen de volgende stappen zetten.”

De combinatie van beide ondernemingen vergroot de kennis en capaciteit om tegemoet te komen aan de uitdagingen waar de zorg voor staat, zoals stijgende kosten, tekort aan personeel en mantelzorgers, vergrijzing van de bevolking en de noodzaak om te bezuinigen. RAM-IT is de Premium Cloud Service Partner voor de zorgsector in Nederland. Bijna 300 IT-experts werken samen met grote zorgorganisaties samen op het gebied van digitale werkplekken, applicatiebeheer, cybersecurity en netwerkbeheer.

CuraTec levert op haar beurt IT-diensten aan zorgorganisaties op het gebied van zorgalarmeringssystemen, zorgdomotica, sensoroplossingen, telefonie en netwerkoplossingen. Wim Smeenk, CEO van CuraTec: “De fusie met RAM-IT is een belangrijke mijlpaal voor ons. Onze producten en technologieën vormen een ideale aanvulling op het portfolio van RAM-IT en maken ons tot de onbetwiste Nederlandse marktleider in onze vakgebieden.”

Eén aanspreekpunt

De overname van CuraTec door RAM-IT onderstreept een strategische ontwikkeling om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan automatisering binnen het primaire proces in de zorg- en medische sector. Het gezamenlijke doel is de zorg efficiënter te maken en betaalbaar te houden met behoud van kwaliteit van de zorg. Optimalisatie van systemen en verbeterde werking van apparaten en devices spelen hierbij een belangrijke rol.

Arjan Poulissen, CEO van RAM-IT: “Als RAM-IT willen we zorgverleners met innovatieve en zinvolle ICT faciliteren. Hun digitale werkplek moet altijd goed aansluiten op hun behoefte, situatie, rol, plaats en tijd. Zorgdomotica wordt een integraal onderdeel van de ICT voor de zorg en een belangrijk element voor de werkplek. We streven naar minder apparaten die makkelijk in gebruik zijn en naadloos integreren binnen de faciliteiten die een zorgverlener heeft.”

Optimalisatie van de inzet van technologie draagt volgens Poulissen en Smeenk bij aan de oplossingen voor alle uitdagingen waar de zorg voor staat en tevens denken ze dat het voor zorgbestuurders prettig is om op het gebied van ICT één aanspreekpunt te hebben.