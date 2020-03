Martin van Rijn (PvdA) nieuwe minister Medische Zorg

Daarmee krijg dit kabinet een minister die geen lid is van een van de coalitiepartijen. Dat gebeurde voor het laatst in 2002. Van Rijn staat wel bekend als een ervaren politicus die bovendien goed ingevoerd is in de medische zorg. Momenteel is hij voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Jeroen van Roon zal zijn taken waarnemen tot het moment dat de Raad van Toezicht een besluit heeft genomen over zijn vervanging.

Veel politieke zorg ervaring

In het kabinet Rutte II was hij als staatssecretaris onder minister Schippers mede verantwoordelijk voor grote bezuinigingen en veranderingen in de zorg. Ook was hij betrokken bij de ontwikkeling en invoering van twee zorgwetten: de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Martin van Rijn zegt in een reactie: “Ik was totaal verrast door dit verzoek van Mark Rutte. Het is een hele moeilijke beslissing maar we staan als land voor de taak een enorme crisis te bestrijden. Nu mij is gevraagd daar een bijdrage aan te leveren zal ik dat doen.”

Over de aanstelling van Martin van Rijn en het feit dat hij geen lid is van een van de regeringspartijen, zei premier Rutte. “Deze crisis is zo groot, partijkleur maakt nu even niet uit. Ik ben blij dat dan Rijn ja heeft gezegd. Ik heb enorm veel vertrouwen in hem.” Rutte maakte de benoeming bekend tijdens een ingelaste persconferentie.

De gisteren afgetreden Bruno Bruins moet vanwege extreme oververmoeidheid enige tijd rust houden. Of de tijdelijke aanstelling van Martin van Rijn betekent dat Bruins na zijn herstel wellicht terugkeert als minister van Medische Zorg is niet bekend.

Desgevraagd gaf premier Rutte aan dat hij er van uit gaat dat Martin van Rijn over drie maanden, wanneer de coronacrisis geluwd is, vervangen zal worden door een bewindspersoon vanuit de coalitie.